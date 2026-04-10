PIANETAMILAN partite dove vedere la partita Ecco come e dove vedere Milan-Udinese in diretta tv o streaming: orario, data, canale, telecronaca

MILAN-UDINESE

Ecco come e dove vedere Milan-Udinese in diretta tv o streaming: orario, data, canale, telecronaca

Ecco come e dove vedere Milan-Udinese in diretta tv o streaming: orario, data, canale, telecronaca
Domani, sabato 11 aprile, alle ore 18:00, si disputerà allo stadio 'San Siro' Milan-Udinese, partita della 32^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco dove vedere, in diretta tv o in streaming online, la gara dei rossoneri di Max Allegri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan deve subire voltare pagina dopo la sconfitta in campionato contro il Napoli. Domani, sabato 11 aprile, alle ore 18:00, i rossoneri saranno infatti di scena allo stadio 'San Siro' di Milano contro l'Udinese, squadra sempre da non sottovalutare. Una sfida che, graduatoria alla mano, vale per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, con il Diavolo che deve consolidare il proprio posto.

Milan-Udinese: orario e data

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Milan-Udinese, partita della 3e^ giornata del campionato italiano 2025-2026, è in programma per le ore 18:00 di domani, sabato 11 aprile 2026, allo stadio 'San Siro' di Milano.

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Dove vedere il Milan in diretta tv

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Milan-Udinese verrà trasmessa in diretta tv su DAZN, in esclusiva. Non rientra infatti in una di quelle tre partite a giornata che il colosso inglese condivide in co-esclusiva con Sky. Chi ha entrambi gli abbonamenti e ha già attivato Zona DAZN, può comunque vederla sul satellite al canale 214. La telecronaca di Milan-Udinese su DAZN è affidata alla coppia composta da Testoni-Bazzani.

Per vederla su DAZN, basterà abbonarsi al servizio e scaricare l'app sulle smart tv compatibili. E’ possibile inoltre servirsi delle console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, collegate alla tv, oppure di TIMVISION BOX. In alternativa collegarsi tramite Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Milan-Udinese, dove vederla in streaming

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E’ possibile vedere Milan-Udinese anche in streaming on line su internet. Ci si può collegare al sito ufficiale di DAZN tramite tablet o computer, oppure utilizzare l’APP disponibile su cellulari IOS e Android.

Su Pianeta Milan Live Reaction e Diretta testuale

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Sul sito di PianetaMilan.it trovate invece la cronaca testuale. Ma saremo anche  in diretta sul nostro canale YouTube a partire dalle ore 17:55. Commentiamo la partita insieme e ci confrontiamo con voi, LIVE! Scriveteci cosa ne pensate e noi vi risponderemo! Fateci sentire il vostro supporto rossoneri! Chi non si iscrive è interista!

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