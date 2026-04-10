Milan-Udinese, 4-3-3 potrebbe essere anche la svolta per Leao

Voci di 4-3-3 : queste le ultime notizie arrivate ieri da Milanello. Massimiliano Allegri starebbe provando un cambio tattico in vista di Milan-Udinese che andrà in scena domani sera alle 18:00 allo stadio San Siro. Chi potrebbe tornare in campo da titolare è Rafael Leao . Se il Diavolo dovesse infatti puntare sul tridente al centro Allegri dovrebbe schierare Gimenez con Pulisic a destra con a sinistra il dubbio tra il portoghese e Nkunku.

Leao non sta vivendo un grande 2026 e sta anche faticando anche a livello fisico, ma un ritorno al suo vecchio ruolo potrebbe essere la chiave di volta, anche per il futuro. Se il Diavolo dovesse infatti continuare a giocare con il 3-5-2 ci potrebbe essere sempre meno spazio per il portoghese che non ha certo brillato nel ruolo di prima punta. Per questo il possibile ritorno al 4-3-3 potrebbe essere un segnale molto importante per ritrovare il vecchio Leao.