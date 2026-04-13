Zaniolo ha giocato una partita ottima a tutto campo: il talento italiano è stato decisivo in fase offensiva per la squadra di Kosta Runjaić, ma è stato anche molto utile in fase difensiva recuperando alcuni palloni interessanti e correndo per tutto il campo. Come riportato dai dati 'Sofascore' della partita Zaniolo ha servito un assist con una precisioni nei passaggi dell'84%. In questi ultimi giorni si è parlato tantissimo della possibilità che il Milan cambi molto in attacco in vista della prossima stagione. E uno dei nomi che sarebbe seguito dal Diavolo e da Massimiliano Allegri sarebbe proprio Zaniolo. L'Udinese dovrebbe riscattarlo per 10 milioni dal Galatasaray e per il Milan potrebbe essere un jolly offensivo in tutti i moduli davvero molto interessante: i rossoneri aggiungerebbero un giocatore utile per le liste e un talento in grado di creare pericoli dal nulla per le difese avversarie. Il costo poi potrebbe non essere molto alto e Zaniolo sembra ormai pronto a giocare in una big dopo la stagione ottima con l'Udinese (5 gol e 6 assist in questa stagione in Serie A). Questi sono i motivi per cui Zaniolo farebbe al caso del Milan.