Il Milan deve riprendersi subito: i rossoneri giocheranno domenica contro il Verona in una partita da vincere senza se e senza ma. Il Diavolo si trova a 63 punti ed è al momento terzo in classifica con la Juventus dietro 3 punti e il Como 5 punti, con la Roma a sei punti. Insomma il Milan rischia di trovarsi in pieno nella corsa Champions League visto che dovrà giocare sia contro la Juventus che contro l'Atalanta nelle ultime partite di campionato. La squadra di Allegri ha perso punti importanti subendo la doppia sconfitta contro il Napoli e contro l'Udinese. Durante la gara con i bianconeri a brillare è stato Zaniolo: non solo il passaggio decisivo per Atta sul primo gol dell'Udinese, ma anche l'assist al bacio per Ekkelenkamp sul secondo gol dei bianconeri.
CALCIOMERCATO MILAN
Zaniolo incanta con l’Udinese e prenota il Milan: il piano di Allegri per il nuovo jolly rossonero
Milan, ecco perché Zaniolo fa al caso tuo
Zaniolo ha giocato una partita ottima a tutto campo: il talento italiano è stato decisivo in fase offensiva per la squadra di Kosta Runjaić, ma è stato anche molto utile in fase difensiva recuperando alcuni palloni interessanti e correndo per tutto il campo. Come riportato dai dati 'Sofascore' della partita Zaniolo ha servito un assist con una precisioni nei passaggi dell'84%. In questi ultimi giorni si è parlato tantissimo della possibilità che il Milan cambi molto in attacco in vista della prossima stagione. E uno dei nomi che sarebbe seguito dal Diavolo e da Massimiliano Allegri sarebbe proprio Zaniolo. L'Udinese dovrebbe riscattarlo per 10 milioni dal Galatasaray e per il Milan potrebbe essere un jolly offensivo in tutti i moduli davvero molto interessante: i rossoneri aggiungerebbero un giocatore utile per le liste e un talento in grado di creare pericoli dal nulla per le difese avversarie. Il costo poi potrebbe non essere molto alto e Zaniolo sembra ormai pronto a giocare in una big dopo la stagione ottima con l'Udinese (5 gol e 6 assist in questa stagione in Serie A). Questi sono i motivi per cui Zaniolo farebbe al caso del Milan.
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