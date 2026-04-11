L'ex allenatore dell'Udinese Cioffi in esclusiva: "Milan, Udinese l'avversario peggiore". Su Zaniolo: "E' pronto per una big, e non solo lui"

Una sfida che nasconde più insidie di quante la classifica lasci intendere. A poche ore dal fischio d’inizio di Milan-Udinese a San Siro, l’ex tecnico bianconero Gabriele Cioffi analizza in esclusiva per PianetaMilan.it il momento delle due squadre, mettendo in guardia i rossoneri: l'Udinese è l'avversario peggiore da affrontare in questo momento. Poi uno sguardo attento al calciomercato del Milan, che guarda a Zaniolo e Retegui. Cioffi ha allenato l'Udinese e lavorato in Inghilterra e negli Emirati Arabi Uniti, quindi può aiutarci ad approfondire bene alcune tematiche interessanti.