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Milan, l’eroe del derby è già in uscita: Schira lancia la bomba, c’è il dialogo con Jorge Mendes

Calciomercato Milan, deciso il futuro di Estupiñán: già contattato il suo agente
Milan, cosa fare con Pervis Estupiñán nella prossima sessione estiva di calciomercato? Il giornalista sportivo esperto del settore, Nicolò Schira, spiega le idee del club rossonero sul laterale mancino ecuadoriano arrivato nel 2025 dal Brighton
Daniele Triolo Redattore 

Non è stata, fin qui, una stagione positiva la prima di Pervis Estupiñán con la maglia del Milan. Giunto dal Brighton nel calciomercato estivo 2025 per 19 milioni di euro, bonus inclusi, il laterale mancino ecuadoriano ha finora disputato 19 partite tra Serie A (16), Coppa Italia (2) e Supercoppa Italiana (una).

Nei 1.158' sul terreno di gioco (media di 61' per partita), l'ex anche di Villarreal, Watford, Osasuna e Almería, ha fornito un assist in campionato (il 23 agosto 2025, per il gol di Strahinja Pavlović in Milan-Cremonese 1-2 a 'San Siro'), rimediato 4 ammonizioni e un'espulsione (il 28 settembre 2025, in Milan-Napoli 2-1).

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Insomma, il suo unico acuto in un'annata negativa è arrivato lo scorso 8 marzo, quando, con una potente staffilata di sinistro sotto l'incrocio dei pali ha deciso il derby contro l'Inter. Una serata da eroe, per il buon Pervis, in un'esperienza probabilmente tutta da dimenticare. E che, a quanto pare, rischia di essere l'unica con i colori rossoneri.

Secondo quanto riferito, infatti, da Nicolò Schira in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X', al termine della stagione Estupiñán potrebbe cambiare aria. "Il Milan non è soddisfatto delle prestazioni di Pervis Estupiñán ed è pronto a venderlo", ha scritto il giornalista sportivo esperto di calciomercato su 'X'.

"Il Milan ha già aperto il dialogo con il suo agente Jorge Mendes per trovare una soluzione durante la finestra estiva di calciomercato. Promemoria: il suo contratto scade nel 2030 e il Milan ha pagato 19 milioni di euro per comprarlo". A fine stagione, il cartellino di Estupiñán, a bilancio, varrà circa 13,5 milioni di euro. Presumibile pensare che per un'offerta a titolo definitivo o in prestito con diritto/obbligo di riscatto intorno ai 15, arriverà la luce verde alla sua cessione.

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