Calciomercato, Milan pronto a vendere Estupiñán in estate — Insomma, il suo unico acuto in un'annata negativa è arrivato lo scorso 8 marzo, quando, con una potente staffilata di sinistro sotto l'incrocio dei pali ha deciso il derby contro l'Inter. Una serata da eroe, per il buon Pervis, in un'esperienza probabilmente tutta da dimenticare. E che, a quanto pare, rischia di essere l'unica con i colori rossoneri.

Secondo quanto riferito, infatti, da Nicolò Schira in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X', al termine della stagione Estupiñán potrebbe cambiare aria. "Il Milan non è soddisfatto delle prestazioni di Pervis Estupiñán ed è pronto a venderlo", ha scritto il giornalista sportivo esperto di calciomercato su 'X'.

"Il Milan ha già aperto il dialogo con il suo agente Jorge Mendes per trovare una soluzione durante la finestra estiva di calciomercato. Promemoria: il suo contratto scade nel 2030 e il Milan ha pagato 19 milioni di euro per comprarlo". A fine stagione, il cartellino di Estupiñán, a bilancio, varrà circa 13,5 milioni di euro. Presumibile pensare che per un'offerta a titolo definitivo o in prestito con diritto/obbligo di riscatto intorno ai 15, arriverà la luce verde alla sua cessione.