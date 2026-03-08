Pianeta Milan
Estupinan eroe del derby Milan-Inter, Allegri: “Un premio per lui. Se l’è ampiamente meritato”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita Milan TV 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Derby Milan-Inter, così Allegri nel post-partita di 'Milan TV'

Sulla partita: "Bene perché comunque ci eravamo dimenticati che nelle ultime due partite in casa avevamo fatto solo un punto contro Como e Parma. Oggi non era facile, l'Inter è forte: complimenti ai ragazzi che hanno fatto una buona partita".

Sulla spinta del pubblico di 'San Siro': "Dall'inizio della stagione il pubblico ci dà una mano e questo è importante perché tutti insieme dobbiamo arrivare all'obiettivo".

Su Pervis Estupinan: "È un ottimo giocatore, è un grande professionista, non ha mai mollato. È un premio per lui, se l'è ampiamente meritato".

Sull'essere arrivati a 60 punti e cosa pensa adesso: "Quando prepari le stagioni, i primi 6-7 mesi non contano. Contano solo come preparazione per arrivare a marzo nelle migliori condizioni. Ora il prossimo step è arrivare a 70 punti".

