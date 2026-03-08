Sulla spinta del pubblico di 'San Siro': "Dall'inizio della stagione il pubblico ci dà una mano e questo è importante perché tutti insieme dobbiamo arrivare all'obiettivo".
Su Pervis Estupinan: "È un ottimo giocatore, è un grande professionista, non ha mai mollato. È un premio per lui, se l'è ampiamente meritato".
Sull'essere arrivati a 60 punti e cosa pensa adesso: "Quando prepari le stagioni, i primi 6-7 mesi non contano. Contano solo come preparazione per arrivare a marzo nelle migliori condizioni. Ora il prossimo step è arrivare a 70 punti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA