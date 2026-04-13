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Milan, attacco fantasma: dove sono finiti i gol? Allegri attende e…

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Nonostante le rotazioni di Allegri, l'attacco rossonero continua ad essere inceppato: dove sono i gol? Allarme chiarissimo...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Anche se in campo sono praticamente girati tutti grazie alle rotazioni di Massimiliano Allegri, i risultati non Sono arrivati: Fullkrug, Nkunku, Gimenez, Leao e Pulisic, dove sono i gol? I numeri del Milan sono davvero paurosi: Leao non segna da quasi 40 giorni (l'ultima rete risale a Cremonese-Milan), Nkunku da 64 giorni, Fullkrug da 80 (unica rete contro il Lecce), Pulisic ancora a secco nel 2026, mentre anche Gimenez rimane a secco.

A sottolineare questa forte problematica, come riferito dal Corriere dello Sport, è stato Allegri stesso che, nel post partita contro il Parma, ha riferito un dato molto importante: in 4 delle ultime 7 partite giocate, il Milan non è mai riuscito ad andare in gol e, se non si segna, al massimo si può portare a casa uno 0-0.

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Contro il Napoli, infatti, è andata male, con l'Udinese pure peggio. I difensori e i centrocampisti, ovviamente, hanno dato una mano per 'limitare' i danni, ma se l'attacco non collabora, la squadra non gira.

Il Milan di occasioni ne crea moltissime: , i rossoneri hanno segnato quattro gol in meno rispetto agli xG (gol attesi) creati. Nella prima parte di' stagione, infatti, gli uomini più cinici sotto porta erano proprio Pulisic e Leao, ma ora qualcosa è cambiato. Gli attaccanti rossoneri, se sommati tra loro, hanno messo a segno sette reti in meno di quanto avrebbero dovuto fare.

Fullkrug, arrivato in prestito a Gennaio, ha segnato solamente un gol con un xG di 2.6, Leao ha un xG di 9.62 con 9 gol a referto, Gimenez non ha mai segnato e Nkunku ha un xG di 6.78. L'unico salvo, in mezzo a questa lista, è proprio Pulisic: 8 gol e un xG di 7.38.

Massimiliano Allegri continua ad essere fiducioso, sperano che i suoi uomini si sblocchino e comincino a segnare, ma il tempo passa sempre di più, e il problema rischia di restare lo stesso. In estate, la dirigenza del club rossonero, deve assolutamente intervenire in maniera serissima, cercando e portando a Milano un 9 vero e adatto al sistema di gioco dell'allenatore livornese.

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