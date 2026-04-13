Contro il Napoli, infatti, è andata male, con l'Udinese pure peggio. I difensori e i centrocampisti, ovviamente, hanno dato una mano per 'limitare' i danni, ma se l'attacco non collabora, la squadra non gira.

Il Milan di occasioni ne crea moltissime: , i rossoneri hanno segnato quattro gol in meno rispetto agli xG (gol attesi) creati. Nella prima parte di' stagione, infatti, gli uomini più cinici sotto porta erano proprio Pulisic e Leao, ma ora qualcosa è cambiato. Gli attaccanti rossoneri, se sommati tra loro, hanno messo a segno sette reti in meno di quanto avrebbero dovuto fare.

Fullkrug, arrivato in prestito a Gennaio, ha segnato solamente un gol con un xG di 2.6, Leao ha un xG di 9.62 con 9 gol a referto, Gimenez non ha mai segnato e Nkunku ha un xG di 6.78. L'unico salvo, in mezzo a questa lista, è proprio Pulisic: 8 gol e un xG di 7.38.

Massimiliano Allegri continua ad essere fiducioso, sperano che i suoi uomini si sblocchino e comincino a segnare, ma il tempo passa sempre di più, e il problema rischia di restare lo stesso. In estate, la dirigenza del club rossonero, deve assolutamente intervenire in maniera serissima, cercando e portando a Milano un 9 vero e adatto al sistema di gioco dell'allenatore livornese.