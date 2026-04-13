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Condò: “Milan, rendimento ‘disperante’ degli attaccanti. Tanto che Allegri …”

Condò: 'Milan, rendimento 'disperante' degli attaccanti. Tanto che Allegri ...'
Il famoso giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha parlato dell'ultimo turno di campionato: Milan sconfitto in casa dall'Udinese con l'Inter che è scappata a + 12 sui rossoneri. Il suo punto
Daniele Triolo Redattore 

Il famoso giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha commentato la corsa Scudetto in Serie A dopo la 32esima giornata. Al momento, la classifica vede l'Inter in testa con 75 punti, seguita dal Napoli con 66 e dal Milan con 63. Leggermente più staccate Juventus con 60 punti, Como con 58 e Roma con 57.

"L’Inter vince il campionato perché ha una grande facilità di gol, 75 al fixing di ieri sera in un torneo dove la maggior parte delle rivali ha questo problema", ha detto Condò sulla squadra di Cristian Chivu, capace di vincere in rimonta 4-3 sul campo del Como di Cesc Fàbregas.

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"Il Napoli secondo ne ha realizzati 48, occorre tornare al 2010 per trovare un dato peggiore. Il Milan terzo ne ha segnati 47 e il rendimento dei suoi attaccanti è così disperante che Massimiliano Allegri ha provato a rinforzare la fase offensiva col risultato di farsi squartare dietro dall’Udinese".

Classifica marcatori Milan in Serie A: guida il criticato Leão, segue il bistrattato Pulisic

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La classifica marcatori del Milan, in campionato, finora vede il criticatissimo Rafael Leão in testa con 9 gol, seguito da Christian Pulisic con 8 e Christopher Nkunku con 5. Solo una rete per Niclas Füllkrug, nessuna per Santiago Giménez. Con questo rendimento, effettivamente, i rossoneri potevano coltivare ben poche ambizioni.

"Difesa, primo il Como con 26 gol subiti, secondo il Milan con 27. Ma visto il weekend?"

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"Un po’ meglio la Juve quarta, 55 gol, ma grazie a un’invenzione estemporanea come Jérémie Boga, che il quartetto di centravanti in rosa ha prodotto in totale 9 reti. I dati difensivi, invece, lasciano dubbiosi - ha chiosato Condò -: primo il Como con 26 gol subiti, secondo il Milan con 27. Se quelle viste nel weekend vi sono sembrate buone difese …". E come dare torto all'unico giornalista italiano che vota per l'assegnazione del Pallone d'Oro.

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