"Il Napoli secondo ne ha realizzati 48, occorre tornare al 2010 per trovare un dato peggiore. Il Milan terzo ne ha segnati 47 e il rendimento dei suoi attaccanti è così disperante che Massimiliano Allegri ha provato a rinforzare la fase offensiva col risultato di farsi squartare dietro dall’Udinese".
Classifica marcatori Milan in Serie A: guida il criticato Leão, segue il bistrattato Pulisic—
La classifica marcatori del Milan, in campionato, finora vede il criticatissimo Rafael Leão in testa con 9 gol, seguito da Christian Pulisic con 8 e Christopher Nkunku con 5. Solo una rete per Niclas Füllkrug, nessuna per Santiago Giménez. Con questo rendimento, effettivamente, i rossoneri potevano coltivare ben poche ambizioni.
"Difesa, primo il Como con 26 gol subiti, secondo il Milan con 27. Ma visto il weekend?"—
"Un po’ meglio la Juve quarta, 55 gol, ma grazie a un’invenzione estemporanea come Jérémie Boga, che il quartetto di centravanti in rosa ha prodotto in totale 9 reti. I dati difensivi, invece, lasciano dubbiosi - ha chiosato Condò -: primo il Como con 26 gol subiti, secondo il Milan con 27. Se quelle viste nel weekend vi sono sembrate buone difese …". E come dare torto all'unico giornalista italiano che vota per l'assegnazione del Pallone d'Oro.
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