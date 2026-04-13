Il problema è che il Milan visto a 'San Siro' sabato scorso contro l'Udinese potrebbe perdere contro chiunque. Domenica i rossoneri saranno di scena a Verona, contro gli scaligeri che hanno più di un piede e mezzo in Serie B e non possono permettersi di fallire. Quindi, avranno il confronto diretto con la Juventus, in casa, per respingere l'assalto bianconero alla terza posizione.
Milan, calendario non impossibile ma bisogna invertire la tendenza—
Dopodiché, il Milan avrà Sassuolo fuori, Atalanta in casa (altra gara da prendere con le molle), Genoa fuori (con i rossoblu già praticamente salvi) e Cagliari in chiusura di campionato a 'San Siro'. Come fare per ripartire? Va risolto il caos tattico: si tornerà al 3-5-2, per restituire tono alla difesa e magari si cambierà qualcosa qui e là tra centrocampo (Alexis Saelemaekers è stanco) e attacco.
Allegri con la Juve nel 2024 fece molto male nel girone di ritorno—
Allegri, inoltre, dovrà vedersela anche i propri fantasmi personali. Con la Juventus, nel 2024, vinse due sole volte in 15 partite, da gennaio a maggio, prima di essere esonerato. Ad ogni modo, il condottiero non ha intenzione di abbandonare la nave. Per il quotidiano generalista, Allegri non pensa alla panchina della Nazionale Italiana ed è concentrato al 100% sul centrare l'obiettivo Champions con il Milan.
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