Il problema è che il Milan visto a 'San Siro' sabato scorso contro l'Udinese potrebbe perdere contro chiunque. Domenica i rossoneri saranno di scena a Verona, contro gli scaligeri che hanno più di un piede e mezzo in Serie B e non possono permettersi di fallire. Quindi, avranno il confronto diretto con la Juventus, in casa, per respingere l'assalto bianconero alla terza posizione.