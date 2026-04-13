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Milan, trema la Champions: Allegri rivede i fantasmi del 2024 e prepara la rivoluzione tattica

Il Milan e Allegri vedono i fantasmi: l'obiettivo Champions non si può assolutamente fallire
Il Milan di Massimiliano Allegri, sabato scorso a 'San Siro' contro l'Udinese, ha incassato la terza sconfitta nelle ultime quattro partite. Un vero e proprio disastro al quale il tecnico livornese dovrà mettere fine al più presto
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha analizzato la situazione del Milan di Massimiliano Allegri, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite, quattro nelle ultime sette. Una caduta libera preoccupante per una squadra che ha conservato il margine 'di sicurezza' sul quinto posto (5 punti), ma dimezzandolo rispetto a qualche settimana fa.

Dal sogno Scudetto all'incubo di perdere la qualificazione in Champions League, il Milan vede i fantasmi. Il gruppo, per il 'CorSera', va "riprogrammato mentalmente" al fine di ritrovare le motivazioni e completare la missione nelle sei partite che rimangono da qui fino al termine della stagione. E dire che il calendario del Diavolo non sarebbe neanche così 'difficile'.

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Il problema è che il Milan visto a 'San Siro' sabato scorso contro l'Udinese potrebbe perdere contro chiunque. Domenica i rossoneri saranno di scena a Verona, contro gli scaligeri che hanno più di un piede e mezzo in Serie B e non possono permettersi di fallire. Quindi, avranno il confronto diretto con la Juventus, in casa, per respingere l'assalto bianconero alla terza posizione.

Milan, calendario non impossibile ma bisogna invertire la tendenza

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Dopodiché, il Milan avrà Sassuolo fuori, Atalanta in casa (altra gara da prendere con le molle), Genoa fuori (con i rossoblu già praticamente salvi) e Cagliari in chiusura di campionato a 'San Siro'. Come fare per ripartire? Va risolto il caos tattico: si tornerà al 3-5-2, per restituire tono alla difesa e magari si cambierà qualcosa qui e là tra centrocampo (Alexis Saelemaekers è stanco) e attacco.

Allegri con la Juve nel 2024 fece molto male nel girone di ritorno

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Allegri, inoltre, dovrà vedersela anche i propri fantasmi personali. Con la Juventus, nel 2024, vinse due sole volte in 15 partite, da gennaio a maggio, prima di essere esonerato. Ad ogni modo, il condottiero non ha intenzione di abbandonare la nave. Per il quotidiano generalista, Allegri non pensa alla panchina della Nazionale Italiana ed è concentrato al 100% sul centrare l'obiettivo Champions con il Milan.

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