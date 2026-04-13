Milan-Udinese, tre scene da uno psico-dramma—
Quindi, dieci minuti più tardi, al 37', sul cross di Zaniolo, Jurgen Ekkelenkamp segna il raddoppio per l'Udinese, saltando più in alto di Koni De Winter in area piccola: Maignan guarda, sconsolato, la sua difesa, incapace di contrastare il centrocampista della squadra di Runjaić. Infine, nella ripresa, al 60', c'è Luka Modric che appoggia di testa verso Leão, il quale gioca il pallone di tacco e lo perde.
A quel punto, il portoghese si lamenta con Niclas Füllkrug, mentre Modric - con un gesto composto - si rivolge al numero 10, facendogli capire di dover giocare semplice. Insomma, il Milan attraversa un momento di difficoltà: nulla di grave, secondo il quotidiano sportivo nazionale. Una giornata nera, dove va tutto male, accade sempre in un campionato. Evidentemente, però, qualcosa andrà sistemato. E il gruppo, che da agosto a febbraio è stato super compatto, dovrà tornare ad essere un punto di forza.
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