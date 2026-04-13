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Modric riprende Leão e Maignan sbotta: lo psico-dramma del Milan contro l’Udinese

Milan, tutti i momenti di tensione in campo contro l'Udinese: protagonista persino Modric
Il Milan di Massimiliano Allegri è crollato in casa (0-3) contro l'Udinese e in campo si è notato come i giocatori rossoneri siano tutt'altro che tranquilli. Persino Luka Modric si è reso protagonista di un gesto che non siamo abituati a vedere
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha evidenziato come, nel Milan di Massimiliano Allegri, ci sia molta tensione: sabato pomeriggio, a 'San Siro', il Diavolo è crollato contro l'Udinese (0-3) anche perché i giocatori in campo sono tutt'altro che tranquilli. Lo testimoniano tre episodi chiave successi durante la partita e riportati in mattinata all'attenzione del pubblico.

Al 27' il Milan passa in svantaggio quando il tiro di Arthur Atta, deviato da Davide Bartesaghi, beffa Mike Maignan e si insacca nella porta rossonera. Alexis Saelemaekers, che aveva rincorso per 40 metri Nicolò Zaniolo - colui che aveva guidato la transizione dei friulani - si lamenta platealmente, probabilmente con Rafael Leão, per il mancato rientro nell'azione.

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Quindi, dieci minuti più tardi, al 37', sul cross di Zaniolo, Jurgen Ekkelenkamp segna il raddoppio per l'Udinese, saltando più in alto di Koni De Winter in area piccola: Maignan guarda, sconsolato, la sua difesa, incapace di contrastare il centrocampista della squadra di Runjaić. Infine, nella ripresa, al 60', c'è Luka Modric che appoggia di testa verso Leão, il quale gioca il pallone di tacco e lo perde.

A quel punto, il portoghese si lamenta con Niclas Füllkrug, mentre Modric - con un gesto composto - si rivolge al numero 10, facendogli capire di dover giocare semplice. Insomma, il Milan attraversa un momento di difficoltà: nulla di grave, secondo il quotidiano sportivo nazionale. Una giornata nera, dove va tutto male, accade sempre in un campionato. Evidentemente, però, qualcosa andrà sistemato. E il gruppo, che da agosto a febbraio è stato super compatto, dovrà tornare ad essere un punto di forza.

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