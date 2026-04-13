Il Milan di Massimiliano Allegri è crollato in casa (0-3) contro l'Udinese e in campo si è notato come i giocatori rossoneri siano tutt'altro che tranquilli. Persino Luka Modric si è reso protagonista di un gesto che non siamo abituati a vedere

Daniele Triolo Redattore 13 aprile 2026 (modifica il 13 aprile 2026 | 10:08)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha evidenziato come, nel Milan di Massimiliano Allegri, ci sia molta tensione: sabato pomeriggio, a 'San Siro', il Diavolo è crollato contro l'Udinese (0-3) anche perché i giocatori in campo sono tutt'altro che tranquilli. Lo testimoniano tre episodi chiave successi durante la partita e riportati in mattinata all'attenzione del pubblico.

Al 27' il Milan passa in svantaggio quando il tiro di Arthur Atta, deviato da Davide Bartesaghi, beffa Mike Maignan e si insacca nella porta rossonera. Alexis Saelemaekers, che aveva rincorso per 40 metri Nicolò Zaniolo - colui che aveva guidato la transizione dei friulani - si lamenta platealmente, probabilmente con Rafael Leão, per il mancato rientro nell'azione.