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Milan, riprendono gli allenamenti. A Verona il ritorno di Gabbia e un’altra novità

Milan, riprendono gli allenamenti. A Verona il ritorno di Gabbia e un'altra novità
Il Milan di Massimiliano Allegri riprende oggi ad allenarsi, nel centro sportivo di Milanello, in vista della trasferta di Verona: al 'Bentegodi' tornerà titolare Matteo Gabbia al centro della difesa. Il numero 46 fondamentale per gli equilibri
Daniele Triolo Redattore 

L'autogol di Davide Bartesaghi, il colpo di testa di Jurgen Ekkelenkamp e la precisa rasoiata di Arthur Atta hanno scritto, sabato pomeriggio a 'San Siro', lo 0-3 di Milan-Udinese. Sconfitta - la terza nelle ultime quattro partite - costata al Diavolo l'apertura ufficiale di una crisi e l'ingresso in battaglia per mantenere un posto utile ai fini della qualificazione alla prossima edizione della Champions League da qui a fine stagione.

Dopo il pesante k.o. incassato meritatamente contro i friulani di Kosta Runjaić, come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan ieri non si è allenato. Domenica di riposo per i giocatori, che avevano anche bisogno mentalmente di staccare dalla contestazione di 'San Siro' (squadra uscita dal campo tra i fischi del suo pubblico) e di resettare quanto accaduto nelle ultime, concitate ore.

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Da oggi, quindi, il Milan tornerà ad allenarsi, agli ordini di Massimiliano Allegri, nel centro sportivo di Milanello. Appuntamento a pranzo alle ore 13:00, poi sessione video e allenamento sui campi dalle ore 15:30. C'è da preparare al meglio Verona-Milan, partita della 33esima giornata di campionato in programma domenica 19 aprile alle ore 15:00 allo stadio 'Bentegodi'. Un appuntamento con i tre punti che i rossoneri davvero non possono più fallire.

Per il 'CorSport', per l'occasione, è molto probabile che Allegri riproponga il Milan con il 3-5-2. Soprattutto per la capacità che la difesa a tre ha dato alla formazione rossonera di conferire solidità ed equilibrio. Nel reparto, dunque, dovrebbe tornare titolare Fikayo Tomori come 'braccetto' a destra, e, soprattutto, Matteo Gabbia come leader della retroguardia, al posto di Koni De Winter. Il Milan, senza Gabbia, ha fatto enorme fatica nell'ultimo periodo.

E i dati sono lì a dimostrarlo: senza Gabbia, operatosi a Londra di ernia inguinale, il Milan ha disputato sette partite, nell'arco di tempo che va dal 22 febbraio all'11 aprile. Di queste, ne ha perse ben quattro (contro Parma, Lazio, Napoli e Udinese) e ha incassato in totale otto reti. Urge il ritorno del numero 46 per ritrovare compattezza nel reparto.

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