Verso Verona-Milan: da oggi gli allenamenti, tornerà titolare Gabbia—
Da oggi, quindi, il Milan tornerà ad allenarsi, agli ordini di Massimiliano Allegri, nel centro sportivo di Milanello. Appuntamento a pranzo alle ore 13:00, poi sessione video e allenamento sui campi dalle ore 15:30. C'è da preparare al meglio Verona-Milan, partita della 33esima giornata di campionato in programma domenica 19 aprile alle ore 15:00 allo stadio 'Bentegodi'. Un appuntamento con i tre punti che i rossoneri davvero non possono più fallire.
Per il 'CorSport', per l'occasione, è molto probabile che Allegri riproponga il Milan con il 3-5-2. Soprattutto per la capacità che la difesa a tre ha dato alla formazione rossonera di conferire solidità ed equilibrio. Nel reparto, dunque, dovrebbe tornare titolare Fikayo Tomori come 'braccetto' a destra, e, soprattutto, Matteo Gabbia come leader della retroguardia, al posto di Koni De Winter. Il Milan, senza Gabbia, ha fatto enorme fatica nell'ultimo periodo.
E i dati sono lì a dimostrarlo: senza Gabbia, operatosi a Londra di ernia inguinale, il Milan ha disputato sette partite, nell'arco di tempo che va dal 22 febbraio all'11 aprile. Di queste, ne ha perse ben quattro (contro Parma, Lazio, Napoli e Udinese) e ha incassato in totale otto reti. Urge il ritorno del numero 46 per ritrovare compattezza nel reparto.
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