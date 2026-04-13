Per il 'CorSport', per l'occasione, è molto probabile che Allegri riproponga il Milan con il 3-5-2 . Soprattutto per la capacità che la difesa a tre ha dato alla formazione rossonera di conferire solidità ed equilibrio. Nel reparto, dunque, dovrebbe tornare titolare Fikayo Tomori come 'braccetto' a destra, e, soprattutto, Matteo Gabbia come leader della retroguardia, al posto di Koni De Winter . Il Milan, senza Gabbia, ha fatto enorme fatica nell'ultimo periodo.

E i dati sono lì a dimostrarlo: senza Gabbia, operatosi a Londra di ernia inguinale, il Milan ha disputato sette partite, nell'arco di tempo che va dal 22 febbraio all'11 aprile. Di queste, ne ha perse ben quattro (contro Parma, Lazio, Napoli e Udinese) e ha incassato in totale otto reti. Urge il ritorno del numero 46 per ritrovare compattezza nel reparto.