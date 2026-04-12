L'immagine della sconfitta del Milan contro l'Udinese è l'uscita dal campo di Rafael Leao abbracciato da Allegri in panchina, ma subissato di fischi da San Siro che già aveva mormorato nei confronti del portoghese nel primo tempo. A fine partita Rabiot ha protetto l'attaccante rossonero, così come ha fatto lo stesso Allegri. Il giornalista Stefano Agresti è però certo: l'avventura di Leao in rossonero potrebbe essere al capolinea. Ecco il suo parere per 'La Gazzetta dello Sport'.
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Agresti: “Tifosi e atmosfera fuori e dentro il Milan: Leao verso l’uscita”
Il Milan perde malamente contro l'Udinese con Leao uscito dal campo sommerso dai fischi di San Siro. Il pensiero di Stefano Agresti nel suo pezzo da 'La Gazzetta dello Sport'
"Poi c’è il caso Leao, che è di soluzione molto più complessa. Ormai il problema non è solo tecnico, ma anche ambientale: i tifosi rossoneri si sono stancati di lui. Il sentimento popolare riflette l’atmosfera che si è creata attorno al giocatore anche all’interno del club e che lo spinge verso l’uscita. Anche se a volte ha atteggiamenti che lo fanno apparire indolente, crediamo che non lo sia veramente. Ma la sua avventura al Milan - lunga e nobilitata con uno scudetto da grande protagonista - pare essere arrivata alla fine. E probabilmente è meglio così per tutti".
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