Agresti: “Tifosi e atmosfera fuori e dentro il Milan: Leao verso l’uscita”

L'immagine della sconfitta del Milan contro l'Udinese è l'uscita dal campo di Rafael Leao abbracciato da Allegri in panchina, ma subissato di fischi da San Siro che già aveva mormorato nei confronti del portoghese nel primo tempo. A fine partita Rabiot ha protetto l'attaccante rossonero, così come ha fatto lo stesso Allegri . Il giornalista Stefano Agresti è però certo: l'avventura di Leao in rossonero potrebbe essere al capolinea. Ecco il suo parere per 'La Gazzetta dello Sport'.

"Poi c’è il caso Leao, che è di soluzione molto più complessa. Ormai il problema non è solo tecnico, ma anche ambientale: i tifosi rossoneri si sono stancati di lui. Il sentimento popolare riflette l’atmosfera che si è creata attorno al giocatore anche all’interno del club e che lo spinge verso l’uscita. Anche se a volte ha atteggiamenti che lo fanno apparire indolente, crediamo che non lo sia veramente. Ma la sua avventura al Milan - lunga e nobilitata con uno scudetto da grande protagonista - pare essere arrivata alla fine. E probabilmente è meglio così per tutti".