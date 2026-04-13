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Milan, vertice Furlani-Tare-Allegri: la decisione della società dopo il crollo con l’Udinese

Crisi Milan, la società sta con Allegri e dà piena fiducia al gruppo. E in settimana ...
Il pesante rovescio interno contro l'Udinese (0-3) di sabato pomeriggio non ha cambiato la fiducia del Milan nei confronti di Max Allegri. La società, seppur in questo momento difficile, si schiera dalla parte del tecnico e dei giocatori
Daniele Triolo Redattore 

Il pesante rovescio interno, 0-3, capitato sabato pomeriggio contro l'Udinese non ha contribuito a cambiare il pensiero del Milan sull'allenatore Massimiliano Allegri e sul gruppo rossonero. Vero, il momento è difficile: anzi, con 3 sconfitte nelle ultime 4 partite è quasi sportivamente drammatico. Ma proprio in questo frangente, ha evidenziato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, la parola d'ordine in casa rossonera è compattezza.

Compattezza nei fatti, non nelle parole. Sabato sera, subito dopo Milan-Udinese, Allegri ha analizzato con l'amministratore delegato Giorgio Furlani e con il direttore sportivo Igli Tare i motivi di una prestazione tanto negativa: insieme hanno studiato una soluzione per ricominciare a vincere e centrare, così, l'obiettivo della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Fiducia, quindi, dalla società, nell'operato di mister Allegri e nell'intero gruppo squadra, nonostante prestazioni scialbe.

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Oggi, alla ripresa degli allenamenti a Milanello, ci sarà Tare al fianco della squadra. In settimana, invece, si vedrà anche Furlani nel centro sportivo per stare vicino ad Allegri e ai suoi giocatori. In fin dei conti, questo Milan è stato capace di conquistare 63 punti in 30 giornate, prima degli ultimi due k.o. di fila e l'ingresso nelle prime quattro della classifica è considerato, da tutti, un traguardo ampiamente alla portata.

La pensa così anche Allegri che, però, a partire da Verona-Milan di domenica al 'Bentegodi' tornerà al 3-5-2 ed alle solite garanzie, mandando per ora in soffitta un attacco a tre punte. Ci sarà da ritrovare ordine.

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