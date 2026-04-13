Il pesante rovescio interno, 0-3, capitato sabato pomeriggio contro l'Udinese non ha contribuito a cambiare il pensiero del Milan sull'allenatore Massimiliano Allegri e sul gruppo rossonero. Vero, il momento è difficile: anzi, con 3 sconfitte nelle ultime 4 partite è quasi sportivamente drammatico. Ma proprio in questo frangente, ha evidenziato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, la parola d'ordine in casa rossonera è compattezza.