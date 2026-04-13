Oggi, alla ripresa degli allenamenti a Milanello, ci sarà Tare al fianco della squadra. In settimana, invece, si vedrà anche Furlani nel centro sportivo per stare vicino ad Allegri e ai suoi giocatori. In fin dei conti, questo Milan è stato capace di conquistare 63 punti in 30 giornate, prima degli ultimi due k.o. di fila e l'ingresso nelle prime quattro della classifica è considerato, da tutti, un traguardo ampiamente alla portata.
La pensa così anche Allegri che, però, a partire da Verona-Milan di domenica al 'Bentegodi' tornerà al 3-5-2 ed alle solite garanzie, mandando per ora in soffitta un attacco a tre punte. Ci sarà da ritrovare ordine.
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