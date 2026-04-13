«Questa squadra ha dei valori tecnici, ma ora bisogna tirar fuori anche quelli umani. In campo con l'Udinese eravamo poco presenti, ho avuto questa sensazione. Si è parlato tanto del cambio di modulo, perché abbiamo diversi giocatori da uno contro uno. Però se affronti partite in queste modo vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato che va oltre il modulo» dichiaro Ricci post partita. Ma non è stato l'unico a parlare.

Ad individuare alcuni problemi ci ha pensato direttamente Adrien Rabiot, una delle colonne portanti del centrocampo rossonero: «Ci è mancato l'ordine in campo e poi la voglia, la determinazione di andare a fare gol e prendere questo obiettivo che è il nostro. Il modulo non c'entra, ma è la voglia dei giocatori, di noi in campo che fa la differenza: di mettere la determinazione, di correre dietro l'avversario e di fare le cose bene. Anche di squadra potevamo fare molto meglio: più uniti. Abbiamo perso questa cosa in campo: la voglia di lavorare per il compagno, di tornare tutti insieme e di battagliare insieme. Questo dobbiamo ritrovare: è la cosa che ci ha fatto bene fino a qua».

Mancano ormai 6 giornate al termine del campionato, e il diavolo non può permettersi Dif are sbagli ulteriori: è tempo di dimostrare e conquistare quella che, fino a poco tempo fa, era una cosa scontata: la qualificazione nell'Europa che conta...