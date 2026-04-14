Simone Fontecchio, cestista italiano ed ala dei Miami Heat ha voluto spendere alcune parole sul Milan e la NBA Europe...

Simone Fontecchio, cestista italiano ed ala dei Miami Heat, è stato intervistato dai microfoni di 'Mundo Deportivo' al quale ha rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti che riguarderebbero anche il Milan. Il classe '95 ha voluto parlare della possibilità di giocare nel Milan o nell'Inter in una possibile NBA Europe, per poi spostarsi a parlare della Lega in sé. Ecco, di seguito, le sue parole: