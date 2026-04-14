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Fontecchio: “Milan o Inter in NBA Europe? Ecco da chi andrei a giocare…”

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Simone Fontecchio, cestista italiano ed ala dei Miami Heat ha voluto spendere alcune parole sul Milan e la NBA Europe...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Simone Fontecchio, cestista italiano ed ala dei Miami Heat, è stato intervistato dai microfoni di 'Mundo Deportivo' al quale ha rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti che riguarderebbero anche il Milan. Il classe '95 ha voluto parlare della possibilità di giocare nel Milan o nell'Inter in una possibile NBA Europe, per poi spostarsi a parlare della Lega in sé. Ecco, di seguito, le sue parole:

Dove andrebbe a giocare tra Milan ed Inter? "Se esistessero Milan ed Inter in NBA Europe per chi giocherei? L'Inter è la squadra che tifo, quindi forse direi Inter, ma spero che la mia carriera continua in NBA. E' questo il mio obiettivo".

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Sulla NBA Europe  a Milano: "La NBA Europe a Milano? Non so cosa faranno, ma penso che quando la NBA si prefigge un obiettivo alla fine lo raggiunge. Non so cosa succederà a Milano, ma penso che ci sia un club molto forte come l'Olimpia e se si presenterà l'opportunità di lavorare con il Milan la coglieranno al volo"

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