Nella lunga intervista de 'La Gazzetta dello Sport' all'ex difensore del Milan Serginho , c'è spazio per uno dei temi più caldi degli ultimi giorni intorno all'ambiente rossonero, vale a dire Rafael Leao e il suo futuro in bilico. Il portoghese non sta vivendo il suo miglior momento di forma nelle ultime settimane e contro l'Udinese è uscito dal campo accompagnato da una bordata di fischi . Ecco, dunque, il pensiero del brasiliano sul momento del numero 10 di Massimiliano Allegri.

Su Rafael Leao che è stato fischiato nel momento della sostituzione in Milan-Udinese: «San Siro è uno stadio esigente che in passato lo ha applaudito tante volte quando ha segnato e offerto prestazioni importanti. Diciamo che nell’ultima stagione e mezzo non sempre Leao è riuscito a esprimere le sue grandi potenzialità».