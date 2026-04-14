Durante l'ultimo turno di Serie A, il Milan è sceso in campo con l'Udinese con il 4-3-3 per la prima volta in stagione. L'esperimento, però, non ha portato i risultati sperati visto che il Diavolo ha perso 0-3 giocando una delle peggiori partite stagionali. A commentare il cambio modulo visto nel weekend anche l'ex Milan Serginho, intervistato in esclusiva da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, di seguito, il suo pensiero sul tema caldo degli ultimi giorni.
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Milan, senti Serginho: “Alternare moduli non è facile, ma non le colpe non sono solo della difesa”
Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', l'ex difensore del Milan Serginho ha commentato il cambio di modulo visto contro l'Udinese. Ecco le sue parole
Sul Milan che al 'Bentegodi' tornerà in campo con il 3-5-2: «Con l’Udinese, come ha sottolineato Allegri, è mancato ordine tattico. Il Milan è partito a inizio stagione con il 3-5-2 e ha cambiato sistema di gioco nel corso di qualche gara e sabato per la prima volta dall’inizio. Alternare moduli non è facile per i giocatori: il rischio è quello di non avere memorizzato i nuovi meccanismi e di regalare troppe occasioni da gol come successo con l’Udinese. Però non date le colpe solo alla difesa come reparto perché la fase di non possesso la fa la squadra nel suo complesso».
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