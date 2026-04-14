PIANETAMILAN news milan interviste Milan, senti Serginho: “Alternare moduli non è facile, ma non le colpe non sono solo della difesa”

INTERVISTE

Milan, senti Serginho: “Alternare moduli non è facile, ma non le colpe non sono solo della difesa”

L'ex difensore del Milan Serginho commenta a 'La Gazzetta dello Sport' il cambio modulo visto contro l'Udinese
Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', l'ex difensore del Milan Serginho ha commentato il cambio di modulo visto contro l'Udinese. Ecco le sue parole
Redazione

Durante l'ultimo turno di Serie A, il Milan è sceso in campo con l'Udinese con il 4-3-3 per la prima volta in stagione. L'esperimento, però, non ha portato i risultati sperati visto che il Diavolo ha perso 0-3 giocando una delle peggiori partite stagionali. A commentare il cambio modulo visto nel weekend anche l'ex Milan Serginho, intervistato in esclusiva da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, di seguito, il suo pensiero sul tema caldo degli ultimi giorni.

Sul Milan che al 'Bentegodi' tornerà in campo con il 3-5-2: «Con l’Udinese, come ha sottolineato Allegri, è mancato ordine tattico. Il Milan è partito a inizio stagione con il 3-5-2 e ha cambiato sistema di gioco nel corso di qualche gara e sabato per la prima volta dall’inizio. Alternare moduli non è facile per i giocatori: il rischio è quello di non avere memorizzato i nuovi meccanismi e di regalare troppe occasioni da gol come successo con l’Udinese. Però non date le colpe solo alla difesa come reparto perché la fase di non possesso la fa la squadra nel suo complesso».

Leggi anche
Taibi: “Van Basten una gazzella. Eleganza unica. Vi racconto un’aneddoto su...
Serginho analizza: “Contro il Verona mi aspetto un Milan arrabbiato. Sarà una gara da non...

© RIPRODUZIONE RISERVATA