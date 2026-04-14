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Serginho analizza: “Contro il Verona mi aspetto un Milan arrabbiato. Sarà una gara da non sbagliare”

Serginho sulle prossime gare del Milan in Serie A con Verona e Juventus ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'
Serginho, ex difensore del Milan, ha parlato dei prossimi impegni dei rossoneri in Serie A ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'
Redazione

'La Gazzetta dello Sport' ha intervistato in esclusiva l'ex Milan Serginho, difensore che ha trascorso 9 stagioni con la maglia rossonera (1999-2008) vincendo praticamente tutto, tra cui uno Scudetto e due Champions League.

Nel corso dell'intervista, il brasiliano ha parlato dei prossimi impegni del Milan in campionato. Prima ci sarà la trasferta di Verona, il weekend successivo la gara contro la Juventusa 'San Siro'. Due incontri fondamentali per l'obiettivo Champions del Milan. Ecco, di seguito, le parole di Serginho sulle prossime sfide.

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Sul rischio di sottovalutare la partita di domenica a Verona: «Non credo che succederà. Soprattutto dopo la sconfitta con l’Udinese, mi aspetto un Milan arrabbiato e concentrato al massimo. Si tratta di una gara da non sbagliare assolutamente perché poi arriverà a San Siro la Juventus».

Sui prossimi 180' contro Verona e Juventus: «L’incontro con la Juventus sarà assolutamente determinante. In caso di vittoria contro i bianconeri, l’obiettivo sarebbe praticamente raggiunto. Prima però bisogna battere il Verona».

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