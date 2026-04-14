Serginho, ex difensore del Milan, ha parlato dei prossimi impegni dei rossoneri in Serie A ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'

'La Gazzetta dello Sport' ha intervistato in esclusiva l'ex Milan Serginho, difensore che ha trascorso 9 stagioni con la maglia rossonera (1999-2008) vincendo praticamente tutto, tra cui uno Scudetto e due Champions League.