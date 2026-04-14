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Serginho non si scoraggia: “Champions? Il Milan ha le potenzialità per chiudere secondo. Credo in Allegri”

Serginho, ex difensore del Milan, ha parlato della corsa Champions rossonera ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'
Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', l'ex Milan Serginho si è detto ottimista riguardo il finale di stagione dei rossoneri
Redazione

Nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' è presente un'intervista esclusiva con protagonista l'ex difensore del MilanSérgio Cláudio dos Santos, anche conosciuto come Serginho.

Serginho: "Sono ottimista, convinto che andremo in Champions League"

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Tra i vari temi, il brasiliano si è soffermato sulla corsa Champions, in cui il Milan è rientrato dopo le ultime giornate di Serie A negative in cui ha perso buona parte del vantaggio accumulato nelle partite precedenti. Il quinto posto ora è distante solo cinque punti, ma nonostante questo, Serginho resta ottimista in vista delle ultime gare della stagione.

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Sulla qualificazione del Milan in Champions League: «Il Milan ha il destino nelle sue mani e dipende solo da sé stesso, dai risultati che farà. Non guardo il calendario: per me la squadra ha le potenzialità per chiudere al secondo o al terzo posto se torna a mostrare l’equilibrio e la concretezza che le hanno permesso di stare ventiquattro partite di campionato senza perdere. Da domenica mi auguro di rivedere quella formazione».

Sul fallimento della stagione nel caso in cui il Milan non centrasse la qualificazione in Champions League: «Il Milan deve giocare la Champions. Per la sua storia, per il club che è e per i tifosi che ha. Io sono ottimista e non vogliono neppure pensare che dopo l’ultima giornata non saremo tra le prime quattro: siamo lassù dall’inizio e resto convinto che ce la faremo. Sono ottimista e credo in Allegri e nei suoi uomini. A Verona e contro la Juventus vedremo il vero Milan. Ne sono convinto».

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