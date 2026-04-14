PIANETAMILAN news milan interviste Ex Milan, Serginho: “Il k.o. con l’Udinese niente di anomalo. Classifica? Ecco cosa mi preoccupa …”

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Ex Milan, Serginho: “Il k.o. con l’Udinese niente di anomalo. Classifica? Ecco cosa mi preoccupa …”

L'ex Milan Serginho sul momento di difficoltà dei rossoneri ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'
L'ex difensore del Milan Serginho ha parlato del momento di difficoltà dei rossoneri a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue parole
Redazione

Sérgio Cláudio dos Santos, comunemente conosciuto come Serginho, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ovviamente, il tema principale della chiacchierata è stato il Milan e il momento della squadra di Massimiliano Allegri.

In particolare, l'ex difensore rossonero si è soffermato nel commentare la recente sconfitta di 'San Siro' contro l'Udinese e la situazione in classifica in vista delle ultime sei gare della stagione. Ecco, quindi, le sue parole alla 'Rosea'.

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Sulla sconfitta del Milan a 'San Siro' contro l'Udinese: «Niente di così strano e anomalo. In questa stagione la squadra ha fatto molto bene contro le grandi, ma ha sofferto parecchio contro le medio piccole. Quando il Milan deve proporre gioco, va più in difficoltà: a 'San Siro' era successo anche con il Parma».

Serginho: "Non mi preoccupo delle altre, ma del Milan ..."

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Sul Milan che ha solo 5 punti di vantaggio sul Como quinto in classifica: «Non mi preoccupo delle squadre che sono dietro, ma del Milan: se gioca con la personalità che ha mostrato nel derby e in tante altre partite, non mi preoccupo per l’ingresso nelle prime quattro. Penso che la classifica avrebbe potuto essere ancora migliore rispetto all’attuale se non ci fossero stati dei passi falsi evitabili contro avversarie inferiori, ma adesso contano solo le ultime sei giornate nelle quali bisogna centrare l’obiettivo».

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