Sulla sconfitta del Milan a 'San Siro' contro l'Udinese : «Niente di così strano e anomalo. In questa stagione la squadra ha fatto molto bene contro le grandi, ma ha sofferto parecchio contro le medio piccole. Quando il Milan deve proporre gioco, va più in difficoltà: a 'San Siro' era successo anche con il Parma».

Serginho: "Non mi preoccupo delle altre, ma del Milan ..."

Sul Milan che ha solo 5 punti di vantaggio sul Como quinto in classifica: «Non mi preoccupo delle squadre che sono dietro, ma del Milan: se gioca con la personalità che ha mostrato nel derby e in tante altre partite, non mi preoccupo per l’ingresso nelle prime quattro. Penso che la classifica avrebbe potuto essere ancora migliore rispetto all’attuale se non ci fossero stati dei passi falsi evitabili contro avversarie inferiori, ma adesso contano solo le ultime sei giornate nelle quali bisogna centrare l’obiettivo».