Verona-Milan, torna Gabbia titolare nel 3-5-2 — Infatti, prima del big match Milan-Juventus di fine mese, domenica 19 aprile, alle ore 15:00, il capitano Mike Maignan e compagni saranno di scena in casa dell'Hellas Verona, ultimo in classifica con 18 punti, pari (de)merito con il Pisa e distante 10 lunghezze dalla zona salvezza: praticamente, con un piede e mezzo in Serie B. Quale migliore occasione di rilancio per il Diavolo? Per sbancare un campo storicamente ostico come il 'Bentegodi', Allegri medita due semplici mosse.

Riecco Tomori per Athekame con il vecchio modulo — La prima: stop agli esperimenti con il 4-3-3, che contro l'Udinese non hanno pagato. Si torna al 3-5-2, che tante certezze - specialmente in fase difensiva, ha dato al Milan nel corso di questa annata. La seconda: il ritorno di Matteo Gabbia (senza di lui, 6 sconfitte in 7 partite ...) al centro della retroguardia, al posto di un Koni De Winter apparso in netto calo - atletico e mentale - nell'ultimo match interno contro i friulani. Andrà fuori anche Zachary Athekame per favorire il ritorno in campo, da braccetto destro, di Fikayo Tomori.

Fofana per Ricci in mezzo. Davanti tocca al 'Bebote'? — A centrocampo, per Verona-Milan, molto probabile il ritorno di Youssouf Fofana dal 1' al posto di Samuele Ricci. Affiancherà gli inamovibili Rabiot e Modric. I grandi dubbi per Allegri, però, vengono dall'attacco: insisterà ancora sulla coppia d'attacco composta da Christian Pulisic e Rafael Leão? Oppure darà spazio a qualcun altro? Christopher Nkunku e Niclas Füllkrug, finora, non hanno sfruttato alla grande le chance a loro concesse. Chissà che non scatti, stavolta, il turno del 'Bebote', Santiago Giménez.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

Questa la probabile formazione del Milan in vista di Verona. Da quello che abbiamo raccolto da Milanello, Leao potrebbe partire ancora titolare, con Gimenez pronto a subentrare nella ripresa. Allegri non si fida ancora del minutaggio del messicano, nemmeno schierato nell'ultima partita contro l'Udinese. Ad ogni modo, tre punti a Verona, per il Milan, sono d'obbligo se i rossoneri vorranno resettare e ripartire dopo l'ultimo periodo orribile. Attenzione, però, al pericolo giallo che incombe sulla testa di quattro giocatori. Athekame, Fofana, ma, soprattutto, Alexis Saelemaekers e Luka Modrić sono in diffida. Nel caso di un'ammonizione contro gli scaligeri, salterebbero poi Milan-Juve per un turno di squalifica. Voi tornereste al 3-5-2 o dareste ancora fiducia al tridente? Scrivetelo nei commenti