"Siamo felici di proseguire il nostro percorso al fianco di Corpay, rinnovando una partnership che riflette il nostro obiettivo comune di rafforzare la connessione con un pubblico globale, creare relazioni significative e continuare a evolvere con una visione orientata al futuro". Così ha commentato Maikel Oettle , Chief Revenue Officer di AC Milan.

"Nel corso delle ultime tre stagioni abbiamo avuto il privilegio di essere l’Official Commercial FX Partner dei rossoneri". Così ha invece dichiarato Brad Loder, Chief Marketing Officer di Corpay Cross-Border Solutions. "Siamo orgogliosi della fiducia che il Club ha riposto in noi e siamo lieti di rinnovare per vari anni la collaborazione con uno dei club più vincenti della storia dello sport"."