PIANETAMILAN news milan interviste Taibi: “Van Basten una gazzella. Eleganza unica. Vi racconto un’aneddoto su Costacurta…”

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Taibi: “Van Basten una gazzella. Eleganza unica. Vi racconto un’aneddoto su Costacurta…”

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Massimo Taibi, ex portiere del Milan (1990-1991), ha voluto raccontare un aneddoto legato al Milan per poi parlare di Van Basten
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Massimo Taibi, ex portiere del Milan ( stagione 1990-1991), è stato intervistato dai microfoni di Gazzetta.it. L'ex estremo difensore rossonero, ad oggi  direttore sportivo della Pistoiese, ha voluto raccontare aneddoto legato al Milan, per poi spostarsi a parlare di Marco Van Basten, suo ex compagno di squadra. Ecco, di seguito, le sue parole:

Come Van Basten? "Marco era una gazzella. Restavo spesso con lui a calciare a fine allenamento. Aveva un’eleganza unica, qualsiasi cosa facesse".

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Un aneddoto su quel Milan? "Una volta ci fu una discussione tra Ziege e Costacurta, in cui il tedesco rimproverava i senatori di fare poco gruppo fuori dal campo. Billy gli rispose 'finché siamo in spogliatoio sei mio fratello, ma scelgo io con chi andare a cena'. Sul momento mi sembrò una cosa un po’ strana, ma con il tempo posso dire che sono d’accordo con lui. Non per forza bisogna essere migliori amici per funzionare in campo. Poi Capello: non ci siamo trovati. Ma faccio mea culpa, probabilmente non ero ancora a quel livello. Mi sentivo un po’ invisibile ai suoi occhi, però".

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