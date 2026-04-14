Massimo Taibi , ex portiere del Milan ( stagione 1990-1991), è stato intervistato dai microfoni di Gazzetta.it. L'ex estremo difensore rossonero, ad oggi direttore sportivo della Pistoiese, ha voluto raccontare il primo incontro che ha avuto all'epoca con Silvio Berlusconi , presidente e proprietario del Milan. Ma non solo: l'ex rossonero ha voluto rivolgere alcune perla anche ad Arrigo Sacchi . Ecco, di seguito, le sue parole:

Qualche altro allenatore con cui non si è trovato? "Direi Spalletti e Zaccheroni. Grandi allenatori con cui non è scattato il feeling, può capitare. Avevo, invece, un ottimo rapporto con Sacchi. Arrigo era maniacale in tutto e curava tanto la fase difensiva. In più è sempre stato un grande uomo".