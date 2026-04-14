PIANETAMILAN news milan interviste Ex Milan, Taibi: “Berlusconi mi disse ‘bentornato a casa’. Era informato su tutto”

INTERVISTE

Ex Milan, Taibi: “Berlusconi mi disse ‘bentornato a casa’. Era informato su tutto”

Ex Milan, Taibi: “Berlusconi mi disse ‘bentornato a casa’. Era informato su tutto” - immagine 1
Massimo Taibi, ex portiere del Milan (1990-1991), ha voluto raccontare il suo primo incontro con Silvio Berlusconi in rossonero
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Massimo Taibi, ex portiere del Milan ( stagione 1990-1991), è stato intervistato dai microfoni di Gazzetta.it. L'ex estremo difensore rossonero, ad oggi  direttore sportivo della Pistoiese, ha voluto raccontare il primo incontro che ha avuto all'epoca con Silvio Berlusconi, presidente e proprietario del Milan. Ma non solo: l'ex rossonero ha voluto rivolgere alcune perla anche ad Arrigo Sacchi. Ecco, di seguito, le sue parole:

Qualche altro allenatore con cui non si è trovato? "Direi Spalletti e Zaccheroni. Grandi allenatori con cui non è scattato il feeling, può capitare. Avevo, invece, un ottimo rapporto con Sacchi. Arrigo era maniacale in tutto e curava tanto la fase difensiva. In più è sempre stato un grande uomo".

LEGGI ANCHE

Al Milan conobbe anche il presidente Berlusconi. “Nel ‘97, quando tornai da Piacenza, volle conoscere tutti i nuovi acquisti. Quando toccò a me, mi abbracciò e mi disse: 'Bentornato a casa'. Io pensavo non sapesse nemmeno chi fossi. Invece era informato su tutto".

 

Leggi anche
Milan, senti Serginho: “Alternare moduli non è facile, ma non le colpe non sono solo della...
Taibi: “Van Basten una gazzella. Eleganza unica. Vi racconto un’aneddoto su...

© RIPRODUZIONE RISERVATA