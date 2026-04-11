Santiago Gimenez, attaccante del Milan classe 2001, ha voluto rilasciare un' intervista ai microfoni della Lega Serie A, durante la puntata del nuovo format 'ATuPerTu'. L'ex calciatore del Feyenoord, arrivato in rossonero a febbraio 2025, ha voluto spendere alcune parole sul periodo legato all'infortunio alla caviglia. Ecco, di seguito, le sue parole.
INTERVISTE
Gimenez: “Mi sento bene, sono carico. Infortunio? La squadra mi ha aiutato tantissimo”
Sul suo ritorno in campo: “Mi sento molto bene, mi sento molto motivato e carico. L’importante è che la caviglia si tornata a posto. Sto migliorando e la mia caviglia è ormai quasi al 100%, sono quasi al top. L’infortunio è stato un periodo molto difficile, ero in campo a inizio stagione con l’entusiasmo di poter svolgere una stagione da protagonista con questa maglia. Giocavo e vincevamo tutte le partite, l’orgoglio di difendere questi colori mi ha portato a giocare da infortunato, perché era il mio sogno. A un certo punto, però, il mio corpo mi ha presentato il conto: il risultato degli esami mi ha imposto un intervento alla caviglia. Durissima per me, ma la squadra, la mia famiglia e la fede mi hanno aiutato tantissimo, adesso mi sento più forte di prima".
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