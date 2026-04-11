Sul suo ritorno in campo: “Mi sento molto bene, mi sento molto motivato e carico. L’importante è che la caviglia si tornata a posto. Sto migliorando e la mia caviglia è ormai quasi al 100%, sono quasi al top. L’infortunio è stato un periodo molto difficile, ero in campo a inizio stagione con l’entusiasmo di poter svolgere una stagione da protagonista con questa maglia. Giocavo e vincevamo tutte le partite, l’orgoglio di difendere questi colori mi ha portato a giocare da infortunato, perché era il mio sogno. A un certo punto, però, il mio corpo mi ha presentato il conto: il risultato degli esami mi ha imposto un intervento alla caviglia. Durissima per me, ma la squadra, la mia famiglia e la fede mi hanno aiutato tantissimo, adesso mi sento più forte di prima".