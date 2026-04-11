Avverti Allegri preoccupato? "È stato tranquillo, ci ha detto di stare sereni, che l’obiettivo è sempre lì, che dobbiamo andare a conquistarlo. Dobbiamo switchare subito e pensare a Verona. Stare tranquilli, sereni, lavorare bene questa settimana". Rabiot si spiega così il calo in questa fase: "Penso sia un calo fisico, mentale un po’ di stanchezza, è vero. In questa partita si è vista meno solidità, che sappiamo che quando difendiamo bene troviamo il gol e vinciamo. Oggi siamo stati disordinati, abbiamo preso 2 gol e siamo andati in giro per il campo. La cosa che non dobbiamo fare è che quando siamo sotto di 2 gol vogliamo subito recuperare la partita ma non dobbiamo fare così. Dobbiamo lavorare, stare sereni, perché siamo al terzo posto. Dobbiamo concentrarci sulla partita di Verona".