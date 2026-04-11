Dopo la fine della partita tra Milan e Udinese ha parlato anche Adrien Rabiot giocatore rossonero. Ecco le sue parole a 'SkySport'
Avverti Allegri preoccupato? "È stato tranquillo, ci ha detto di stare sereni, che l’obiettivo è sempre lì, che dobbiamo andare a conquistarlo. Dobbiamo switchare subito e pensare a Verona. Stare tranquilli, sereni, lavorare bene questa settimana". Rabiot si spiega così il calo in questa fase: "Penso sia un calo fisico, mentale un po’ di stanchezza, è vero. In questa partita si è vista meno solidità, che sappiamo che quando difendiamo bene troviamo il gol e vinciamo. Oggi siamo stati disordinati, abbiamo preso 2 gol e siamo andati in giro per il campo. La cosa che non dobbiamo fare è che quando siamo sotto di 2 gol vogliamo subito recuperare la partita ma non dobbiamo fare così. Dobbiamo lavorare, stare sereni, perché siamo al terzo posto. Dobbiamo concentrarci sulla partita di Verona".
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Nella sua intervista a 'Sky Sport' dopo Milan-Udinese 0-3 il francese continua così. Eri poco lucido anche tu? "Sisi, è giusto. Abbiamo sbagliato tutti, io per primo. Anche io sono stato poco lucido su alcune cose. Abbiamo perso lucidità perché volevamo fare gol, andare con tanti uomini. Poi è vero che in questo momento in campo ho perso anche io la lucidità di guardare e dire agli altri di stare più concentrati. Creiamo tante occasioni ma non concretizziamo. Poi quando si difende male prendi gol. Quindi dobbiamo lavorare su tutto questo".