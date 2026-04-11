Santiago Gimenez, attaccante del Milan, ha voluto parlare del rapporto che ha con due compagni di squadra: Leao e Loftus-Cheek...
Santiago Gimenez, attaccante del Milan, ha voluto rilasciare un'intervista ai microfoni della Lega Serie A, durante la puntata del nuovo format 'ATuPerTu'. Il calciatore rossonero, dopo aver parlato di Allegri, si è spostato sul rapporto con Loftus-Cheek e Rafael Leao. Ecco, di seguito, le sue parole
Su Loftus-Cheek: “La persona che mi è stata più vicina è sempre stata Loftus-Cheek, una persona importantissima per questa squadre che mi ha sempre dato supporto nel momento del bisogno, quindi il minimo che io possa fare è esserci sempre con lui. Ruben è un ragazzo importantissimo da avere in squadra perché porta sempre tante positività e voglia di vincere che fanno la differenza nel gruppo”.