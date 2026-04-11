Santiago Gimenez, attaccante del Milan, ha voluto parlare del rapporto che ha con due compagni di squadra: Leao e Loftus-Cheek...

Santiago Gimenez , attaccante del Milan , ha voluto rilasciare un'intervista ai microfoni della Lega Serie A, durante la puntata del nuovo format 'ATuPerTu'. Il calciatore rossonero, dopo aver parlato di Allegri, si è spostato sul rapporto con Loftus-Cheek e Rafael Leao . Ecco, di seguito, le sue parole

Su Loftus-Cheek: “La persona che mi è stata più vicina è sempre stata Loftus-Cheek, una persona importantissima per questa squadre che mi ha sempre dato supporto nel momento del bisogno, quindi il minimo che io possa fare è esserci sempre con lui. Ruben è un ragazzo importantissimo da avere in squadra perché porta sempre tante positività e voglia di vincere che fanno la differenza nel gruppo”.