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Milan, parla Gimenez: “Loftus-Cheek mi è stato molto vicino. Leao? Grande calciatore”

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Santiago Gimenez, attaccante del Milan, ha voluto parlare del rapporto che ha con due compagni di squadra: Leao e Loftus-Cheek...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Santiago Gimenez, attaccante del Milan, ha voluto rilasciare  un'intervista ai microfoni della Lega Serie A, durante la puntata del nuovo format 'ATuPerTu'.  Il calciatore rossonero, dopo aver parlato di Allegri, si è spostato sul rapporto con Loftus-Cheek e Rafael Leao. Ecco, di seguito, le sue parole

Su Loftus-Cheek: “La persona che mi è stata più vicina è sempre stata Loftus-Cheek, una persona importantissima per questa squadre che mi ha sempre dato supporto nel momento del bisogno, quindi il minimo che io possa fare è esserci sempre con lui. Ruben è un ragazzo importantissimo da avere in squadra perché porta sempre tante positività e voglia di vincere che fanno la differenza nel gruppo”.

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Su Rafael Leao: “Leao può giocare benissimo ovunque in attacco, credo che sia un grande calciatore e la sua qualità sia sotto gli occhi di tutti. Ha vinto lo Scudetto con questa squadra, sa come si fa. Abbiamo grandissima fiducia in lui e sappiamo che può fare la differenza anche da punta”.

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