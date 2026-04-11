Piotr Zielinski, calciatore dell'inter, ha rilasciato una lunga intervista parlando della stagione dei nerazzurri e del Milan...
Piotr Zielinski, calciatore dell'inter, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport nella quale ha parlato della sua stagione in nerazzurro, soffermandosi anche sul titolo di 'campioni d'Italia' e parlando anche del Milan. Ecco, di seguito, le dichiarazioni del centrocampista nerazzurro.
Sulle avversarie per lo scudetto: «Napoli ultima rivale per lo scudetto? Napoli, ma anche Milan e la stessa Juve hanno grandi valori. Sono tutte squadre con tanti campioni ed elementi di qualità, oltre ad essere guidate da allenatori di eccellente livello, che hanno già dimostrato di saper vincere. Non si può mai stare tranquilli, anche se sei davanti».