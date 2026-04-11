Gimenez: 'Per il Milan ho giocato da infortunato. Su Leao...'

Su Loftus-Cheek: “La persona che mi è stata più vicina è sempre stata Loftus-Cheek, una persona importantissima per questa squadre che mi ha sempre dato supporto nel momento del bisogno, quindi il minimo che io possa fare è esserci sempre con lui. Ruben è un ragazzo importantissimo da avere in squadra perché porta sempre tante positività e voglia di vincere che fanno la differenza nel gruppo”.
Su Rafael Leao: “Leao può giocare benissimo ovunque in attacco, credo che sia un grande calciatore e la sua qualità sia sotto gli occhi di tutti. Ha vinto lo Scudetto con questa squadra, sa come si fa. Abbiamo grandissima fiducia in lui e sappiamo che può fare la differenza anche da punta”.
Sul rapporto con Massimiliano Allegri: “Allegri è una bellissima persona, scherza moltissimo coi calciatori, si ride sempre con lui e il suo staff, un allenatore speciale, uno dei migliori che io abbia mai avuto perché ti insegna che il calcio è una cosa semplice, e anche se è difficile a volte vederlo come uno sport semplice, lui ti tramette questa visione e ha grandissima fiducia in me e lo sento. Siamo stati molto carichi e speranzosi durante la stagione: tutto è possibile ma dobbiamo pensare al presente e vincere la prossima partita”.
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