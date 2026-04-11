Inter, Esposito: "Non ho ancora fatto niente per scomodare certi paragoni" — Ma come risponde a chi ritiene che sia pompato dalla stampa? A quanto pare con estrema maturità. «C’è esagerazione, sia nel bene che nel male. Sono un ragazzo di 20 anni che arriva dalla Serie B, a cui nessuno ha regalato nulla, che sta facendo bene nella sua prima stagione all’Inter, ma che non ha fatto ancora niente per scomodare certi paragoni. Io non ho colpe però: non ho mai detto di essere un fenomeno o di valere 100 milioni. Sono solo uno che dà il massimo tutti i giorni».

Esposito è poi tornato a Zenica, in Bosnia, dove ha fallito il primo calcio di rigore nella serie dei tiri dagli undici metri che è valsa all'Italia la sconfitta nella finale playoff per la qualificazione ai Mondiali. «Ho fatto fatica a metabolizzare subito la delusione. Avevo lo sguardo fisso in un punto e non riuscivo a capire cosa fosse successo, ero sotto terra. Il primo pensiero è di aver deluso i compagni, le persone a casa, gli amici, la famiglia. Rigori ne calcerò ancora, ne segnerò e qualcuno lo sbaglierò: quel giorno ero convinto di prendermi la responsabilità di tirare per primo, mi sentivo sicuro, poi è andata male».

"L'Italia ha l'obbligo di andare ai Mondiali. Bisogna prendersi la responsabilità" — «Ho visto una squadra che ha dato l’anima, per la maggior parte con un uomo in meno, creando diverse occasioni. Non è bastato e non basta: l’Italia ha l’obbligo di andare ai Mondiali, bisogna prendersi la responsabilità», ha poi incalzato Esposito il quale, tornando su temi più 'nerazzurri', ha evidenziato come il 5-2 alla Roma a 'San Siro' nel giorno di Pasqua abbia incrementato le chance dell'Inter di vincere lo Scudetto: «Ci voleva una prova convincente come quella, oltre alla la vittoria. C’è ottimismo e ci crediamo al massimo».

"Sarei rimasto all'Inter con un altro allenatore? Forse sarebbe stato più complicato" — Chiosa con una rivelazione: l'avvento di Chivu sulla panchina dell'Inter, a quanto sembra, è stata la molla che ha spinto Esposito a restare in nerazzurro in questa stagione. Ma con un altro tecnico sarebbe rimasto o sarebbe ripartito per un'altra esperienza in prestito altrove? «Non posso saperlo, forse sarebbe stato più complicato. Di sicuro Chivu ha una propensione speciale verso i giovani e mi conosceva già». A volte basta davvero poco, insomma, per svoltare una carriera in un senso o in un altro.