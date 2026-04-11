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Cioffi sul Milan di Allegri: “Anno di ripartenza, farà benissimo in questo finale e nella prossima stagione”

Cioffi sul Milan di Allegri: 'Anno di ripartenza, farà benissimo in questo finale e nella prossima stagione'
Gabriele Cioffi, ex allenatore di Udinese e Hellas Verona in Serie A, in un'intervista in esclusiva alla nostra redazione, ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri: le sue dichiarazioni sui rossoneri a poche ore dal match contro i friulani
Daniele Triolo Redattore 

Dopo 31 giornate di Serie A, il Milan di Massimiliano Allegri è al terzo posto in classifica, con 63 punti, a 9 lunghezze di distanza dall'Inter di Cristian Chivu, capolista del campionato e a 2 dal Napoli di Antonio Conte, che è Campione d'Italia in carica. Peccato per la sconfitta dell'ultimo turno al 'Maradona', altrimenti il Diavolo sarebbe ancora secondo in graduatoria.

Insomma, non è proprio tutto da buttare in questa stagione del Milan di Allegri, pienamente in corsa per il suo obiettivo prioritario, ovvero la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Anche se si ha la sensazione che, forse, se avesse giocato meglio le sue carte, la squadra meneghina avrebbe potuto insidiare i 'cugini' fino all'ultimo per lo Scudetto.

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L'opinione di Cioffi sul Milan di Allegri

Non sembra essere di questo avviso Gabriele Cioffi, ex allenatore di Udinese e Hellas Verona in Serie A, il quale, nell'intervista in esclusiva rilasciata oggi a noi di 'PianetaMilan.it', ha definito questo, per il Milan di Allegri, come "un anno di ripartenza". In fin dei conti, il Diavolo veniva pur sempre da un ottavo posto in classifica e da una finale della Coppa Italia persa - male - contro il Bologna.

Cioffi ha poi proseguito così: “Sono sicuro che farà benissimo sia in questa finale di campionato che nella prossima stagione, visto che ci sono tutti i presupposti per farlo”. L'importante, ora, per i rossoneri sarà chiudere bene, con più vittorie possibili nelle ultime 7 giornate di campionato e strappare il pass per la Champions.

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