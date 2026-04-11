Non sembra essere di questo avviso Gabriele Cioffi , ex allenatore di Udinese e Hellas Verona in Serie A, il quale, nell' intervista in esclusiva rilasciata oggi a noi di 'PianetaMilan.it', ha definito questo, per il Milan di Allegri, come "un anno di ripartenza". In fin dei conti, il Diavolo veniva pur sempre da un ottavo posto in classifica e da una finale della Coppa Italia persa - male - contro il Bologna.

Cioffi ha poi proseguito così: “Sono sicuro che farà benissimo sia in questa finale di campionato che nella prossima stagione, visto che ci sono tutti i presupposti per farlo”. L'importante, ora, per i rossoneri sarà chiudere bene, con più vittorie possibili nelle ultime 7 giornate di campionato e strappare il pass per la Champions.