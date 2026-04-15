Conte o Allegri CT dell'Italia? Capello: "Max è un tipo sveglio. Ma è chiaro che ..." — Su Conte che già conosce l'ambiente per essere stato CT azzurro: «E per lui sarebbe un punto a favore. Nel caso tornasse sulla panchina azzurra, saprebbe già cosa lo aspetta, anche se ovviamente lo scenario è cambiato rispetto a dieci anni fa».

Su Allegri che, al contrario, sarebbe atteso da una nuova avventura: «Max è un tipo sveglio, ci metterebbe poco a capire il meccanismo. Ma è chiaro che un minimo di tempo gli sarebbe necessario».

"La panchina dell'Italia è qualcosa che devi sentire dentro. Rappresenti il Paese" — Su Allegri che potrebbe avere problemi nel non vivere la 'quotidianità' che ha in un club: «Non credo, sarebbe semplicemente differente. Come ho detto, Max è intelligente e capirebbe in fretta come muoversi. Chiaro però che all’inizio per lui sarebbe una novità, mentre per Antonio no. Allegri, invece, ha qualcosa in più a livello comunicativo e da CT è un aspetto molto importante. In passato, Conte è stato in alcune occasioni meno diplomatico».

Su un suo eventuale consiglio a Conte o Allegri di accettare l'eventuale offerta della Nazionale Italiana: «La panchina dell'Italia non si prende o rifiuta per mere logiche di convenienza. È qualcosa che devi sentire dentro, perché quando parte l'Inno di Mameli rappresenti il tuo Paese e non sei al servizio di un club come nelle altre panchine. Perciò non posso suggerire l'una o l'altra cosa: è tutto strettamente personale».

Sul rischio che Conte o Allegri correrebbero nell'accettare l'incarico: «Allora non ci siamo capiti. Il ragionamento da fare è se sentono dentro il fuoco di risollevare gli Azzurri o meno. E quindi portare il peso della responsabilità. Anche se, me lo lasci dire, peggio di quello che abbiamo visto negli ultimi anni sarebbe difficile fare».