Italiano e D'Amico? Nomi e obiettivi mediocri: il Milan non è l'Atalanta

Nelle ultime settimane il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan è tornato in discussione. Tra la tentazione Nazionale, i problemi con l'amministratore delegato Giorgio Furlani e l'obiettivo Champions League a rischio, il destino del tecnico rossonero non è più così certo. Se Allegri dovesse saltare, il nome più 'caldo' per sostituirlo sembrerebbe essere quello di Vincenzo Italiano. In caso di addio del direttore sportivo Igli Tare (anch'egli in bilico), invece, si vocifera di un interesse per Tony D'Amico, attuale ds dell'Atalanta. Nomi che certamente non scaldano la piazza e che continuano sulla linea di ridimensionamento di un club con sette Champions in bacheca come il Milan. Abbiamo parlato di tutto questo nell'ultimo video pubblicato sul nostro canale YouTube che puoi trovare qui sotto.