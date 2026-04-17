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Da Milan-Verona 3-0, al buio più totale. Pulisic e Nkunku alla ricerca del riscatto

Verona-Milan svolta per il finale di Pulisic e Nkunku? All'andata ...
Pulisic e Nkunku cercano riscatto in Verona-Milan di domenica. All'andata per loro fu una partita significativa, la storia si ripeterà?
Redazione

Dal 28 dicembre 2025 sono passati esattamente 110 giorni, ma per due giocatori del Milan sembra che sia passato un secolo. Parliamo di Christian Pulisic e Christopher Nkunku, che quel giorno hanno condiviso gioie e gol a 'San Siro'. Era una domenica e si giocava alle 12:30 la 17^ giornata di Serie A, l'ultima dell'anno solare. Al 'Meazza' parte titolare la coppia d'attacco formata dai due giocatori ex Chelsea e quella partita per i due rappresenta una svolta. Se la storia è ciclica e si ripete, la gara di domenica al 'Bentegodi' potrebbe essere un altro punto di rottura per i due.

Pulisic, col Verona ultimo gol: domenica la svolta?

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L'ultimo gol in campionato di 'Captain America' risale proprio al match del girone d'andata con l'Hellas Verona. Da quel momento in poi, le prestazioni e i numeri sono calati drasticamente dopo i primi mesi stagionali che sono stati di un livello altissimo e difficilmente replicabili.

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Secondo le indiscrezioni, l'americano dovrebbe partire titolare contro i veneti e potrebbe essere l'occasione giusta per tornare al gol e al sorriso. Il Verona siede al penultimo posto della classifica, detiene la seconda peggior difesa del campionato e ormai non giocherà per nulla se non per fare bella figura davanti ai propri tifosi. Il suo ritorno al gol sarebbe fondamentale per il suo finale di stagione e quello del Milan, ancora alla ricerca di sicurezze per il ritorno in Champions League.

Doppietta e la rinascita a dicembre, ora il buio: Nkunku cerca riscatto

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In quella stessa partita di fine 2025, Nkunku trovò i suoi primi due gol in Serie A e da lì una rapida ascesa nei match successivi con gol importanti e pesanti. L'ultimo risale, però, al 3 febbraio su rigore contro il Bologna. Da quel momento, anche il francese è calato finendo a perdere sempre più minuti precedentemente guadagnati.

Anche se non dal primo minuto, Nkunku può fare bene dalla panchina e l'ha già dimostrato. Per lui la sfida coi veneti fu una svolta mentale ancora prima che di numeri. Domenica si potrebbe regalare un finale di stagione diverso e, magari, la conferma anche per il prossimo anno.

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