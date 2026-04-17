Secondo le indiscrezioni, l'americano dovrebbe partire titolare contro i veneti e potrebbe essere l'occasione giusta per tornare al gol e al sorriso. Il Verona siede al penultimo posto della classifica, detiene la seconda peggior difesa del campionato e ormai non giocherà per nulla se non per fare bella figura davanti ai propri tifosi. Il suo ritorno al gol sarebbe fondamentale per il suo finale di stagione e quello del Milan, ancora alla ricerca di sicurezze per il ritorno in Champions League.
Doppietta e la rinascita a dicembre, ora il buio: Nkunku cerca riscatto—
In quella stessa partita di fine 2025, Nkunku trovò i suoi primi due gol in Serie A e da lì una rapida ascesa nei match successivi con gol importanti e pesanti. L'ultimo risale, però, al 3 febbraio su rigore contro il Bologna. Da quel momento, anche il francese è calato finendo a perdere sempre più minuti precedentemente guadagnati.
Anche se non dal primo minuto, Nkunku può fare bene dalla panchina e l'ha già dimostrato. Per lui la sfida coi veneti fu una svolta mentale ancora prima che di numeri. Domenica si potrebbe regalare un finale di stagione diverso e, magari, la conferma anche per il prossimo anno.
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