Dal 28 dicembre 2025 sono passati esattamente 110 giorni, ma per due giocatori del Milan sembra che sia passato un secolo. Parliamo di Christian Pulisic e Christopher Nkunku, che quel giorno hanno condiviso gioie e gol a 'San Siro'. Era una domenica e si giocava alle 12:30 la 17^ giornata di Serie A, l'ultima dell'anno solare. Al 'Meazza' parte titolare la coppia d'attacco formata dai due giocatori ex Chelsea e quella partita per i due rappresenta una svolta. Se la storia è ciclica e si ripete, la gara di domenica al 'Bentegodi' potrebbe essere un altro punto di rottura per i due.