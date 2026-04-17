C’è una frase di Matteo Gabbia su Massimiliano Allegri che fa venire i brividi e denota come anche i giocatori abbiano dei dubbi su chi sarà l'allenatore del Milan il prossimo anno. Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, il futuro della panchina rossonera è tutt'altro che certo. Il tecnico toscano è in bilico, tra sirene azzurre e problemi con l'amministratore delegato Giorgio Furlani. Una situazione grave, creata da una società che parla il minimo indispensabile, come Paolo Scaroni, presidente del club, che fa un'altra brutta figura. Parliamo di tutto questo e non solo nell'ultimo video pubblicato sul nostro canale YouTube che puoi trovare qui sotto.