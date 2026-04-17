Top News Milan di venerdì 17 aprile 2026 | AC Milan News e ultime notizie

Il Milan continua la preparazione del match contro il Verona, valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Anche oggi, il club rossonero è finito sulle pagine di diversi quotidiani, sportivi e non, oltre che nelle home page di numerosi siti web. L'intervista a Loftus-Cheek, le novità sul rinnovo di Modric e gli aggiornamenti sulla telenovela Allegri-Furlani: ecco le migliori notizie pubblicate sul sito PianetaMilan.itnella giornata di oggi, venerdì 17 novembre 2026