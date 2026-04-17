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Milan, Pedullà: “Le dichiarazioni di Gabbia sul futuro di Allegri non sono casuali. Vi spiego”

Matteo Gabbia, difensore del Milan
Alfredo Pedullà commenta le parole di Matteo Gabbia sul futuro di Massimiliano Allegri: l'analisi del giornalista sul momento del Milan
Redazione PM

Le parole di Matteo Gabbia nell'intervista concessa ai microfoni di 'Sky Sport' hanno acceso l'allarme tra i tifosi del Milan. Dalle dichiarazioni del classe 1999, si capisce come neanche i giocatori abbiano certezze sulla permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera.

Milan, Pedullà commenta le dichiarazioni di Gabbia su Allegri

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In merito alle parole di Gabbia si è espresso anche il noto giornalista Alfredo Pedullà. Di seguito, il suo intervento durante la diretta di 'Sportitalia'.

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"Le dichiarazioni di Gabbia arrivano in un momento di grande difficoltà, perché quando un rappresentante autorevole dello spogliatoio parla di Allegri fuoriclasse, lo vorremmo avere per tanto tempo, spero continui con noi, ha fatto un lavoro importante e tutte queste cose qui.

Dichiarazioni che non arrivano tanto casualmente in un giovedì di aprile come se nei giorni precedenti non fosse accaduto nulla. Ma arrivano in un momento dove qualcosa sta bruciando. Bisogna avere convergenza al 110%, altrimenti Gabbia non sarebbe partito in un ragionamento che è di fondamentale importanza. Allegri vuole avere poteri sul mercato".

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