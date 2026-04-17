"Le dichiarazioni di Gabbia arrivano in un momento di grande difficoltà, perché quando un rappresentante autorevole dello spogliatoio parla di Allegri fuoriclasse, lo vorremmo avere per tanto tempo, spero continui con noi, ha fatto un lavoro importante e tutte queste cose qui.

Dichiarazioni che non arrivano tanto casualmente in un giovedì di aprile come se nei giorni precedenti non fosse accaduto nulla. Ma arrivano in un momento dove qualcosa sta bruciando. Bisogna avere convergenza al 110%, altrimenti Gabbia non sarebbe partito in un ragionamento che è di fondamentale importanza. Allegri vuole avere poteri sul mercato".