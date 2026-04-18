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CALCIOMERCATO MILAN
Milan, gioco di anticipo per Goretzka. La mossa per Castro. Nuovo nome in difesa. Incontro Allegri-Furlani
Milan, continuano le voci di mercato: incontro tra Allegri e Furlani. La mossa per Goretzka e il punto su Castro. E in difesa spunta ... Ecco le top news da Pianeta Milan
Milan, domani è il giorno della sfida contro il Verona, ma le notizie più importanti non riguardano la partita in programma allo stadio 'Bentegodi'. Tanto spazio infatti al calciomercato dei rossoneri con tanti nomi accostati per il futuro del Diavolo: per l'attacco osservato Santiago Castro. Nuovo nome per quanto riguarda la difesa rossonera. Ecco la mossa per anticipare tutti per Goretzka. Futuro di Allegri: incontro importante con Furlani. Tutti i dettagli. Ecco le top news da Pianeta Milan del 18 aprile 2026.
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