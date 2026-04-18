In queste settimane si continua a parlare con insistenza riguarda il calciomercato del Milan e in particolare dei possibili interessi verso calciatori che si potrebbero liberare a parametro zero a fine stagione. I due nomi più caldi restano Leon Goretzka per il centrocampo (qui le ultime) e Robert Lewandowski per l'attacco (qui i dettagli). Due giocatori che potrebbero piacere molto a Massimiliano Allegri. L'allenatore rossonero ha risposto così alla possibilità di ingaggiare qualche calciatore a parametro zero.
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CALCIOMERCATO MILAN
Goretzka e Lewandowski a zero? Allegri ‘rivela’ come il Milan lavora sul mercato
Goretzka e Lewandowski sono due nomi che stanno facendo impazzire i tifosi del Milan verso il mercato estivo dei rossoneri. Le parole di Allegri a riguardo
"Al mercato ci pensa la società. Io do indicazioni su caratteristiche sui giocatori: poi la società con Tare, Furlani, Moncada e Ibra che dà consigli tecnici sui giocatori, pensano al mercato. Io do direttive. In questo momento non serve parlare di mercato. Bisogna pensare all'obiettivo. Io penso che il Milan abbia un'ottima rosa. Poi verranno fatte valutazioni. Magari alcuni vorranno andare via. Domani bisogna pensare al Verona". La risposta prima di Verona-Milan non 'regala' dettagli sulle singole operazioni, ma ribadisce come viene portato avanti il calciomercato del Diavolo.
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