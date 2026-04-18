Allegri su Leao: “I fischi sono serviti. Avrà una bella reazione”

Altro argomento molto caldo è quello che riguarda il futuro e il presente di Rafael Leao . Il portoghese ha deluso contro l' Udinese , uscendo nel secondo tempo tra i fischi assordanti del pubblico di San Siro. Da quel momento sono arrivate indiscrezioni su indiscrezioni su una possibile cessione del numero 10 rossonero in estate. Anche Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa del suo attaccante. Ecco la risposta.

"Ha capito, gli è servito un po' ricevere i fischi. Ha capito che nella vita non tutte le cose vanno per il meglio, ci sono anche i momenti di difficoltà. Per la prima volta è stato fischiato, avrà una bella reazione. Ha fatto una bella settimana di allenamento, come tutti. Sono convinto che gli attaccanti torneranno a segnare, sarà importante per raggiungere l'obiettivo. L'importante però è che la squadra giochi come sempre in stagione, ma non come l'Udinese, quando abbiamo preso tre gol. Non siamo stati un minuto schierati in fase difensiva". Con tutta probabilità Leao dovrebbe partire da titolare anche contro il Verona.