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Romano: “Da Madrid dicono che aver perso Modric a parametro zero sia stato un errore”

Luka Modric, centrocampista del Milan
Secondo Fabrizio Romano, dalla Spagna filtrerebbe malumore per aver perso Modric a parametro zero: il Milan, intanto, se lo gode
Redazione PM

Uno dei pilastri della stagione 2025/2026 del Milan è stato senza dubbio Luka Modric (e anche il rinnovo si sta avvicinando). Il croato, arrivato a parametro zero dal Real Madrid la scorsa estate, si è subito preso le chiavi del centrocampo, garantendo qualità e quantità alla squadra anche nei momenti più difficili.

Romano: "Perdere Modric è stato un grande problema per il Real Madrid"

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Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, dalla Spagna starebbero rimpiangendo la cessione di Modric, complice anche la splendida annata che il classe 1985 sta disputando in maglia rossonera. Di seguito, le parole dell'esperto di calciomercato nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube.

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"In termini di leadership molti da Madrid dicono che aver perso Luka Modric la scorsa stagione, a parametro zero, sia stato un errore. Sta facendo molto bene quest’anno al Milan, poi certo voi direte che il calcio italiano è molto diverso, ma l’anno scorso al Real Madrid stava giocando molto bene. Alcuni credono che oltre all’aspetto tecnico, anche sotto l’aspetto di leadership, perdere Luka Modric è stato un grande problema per questa stagione, è stato un errore cederlo".

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