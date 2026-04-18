"In termini di leadership molti da Madrid dicono che aver perso Luka Modric la scorsa stagione, a parametro zero, sia stato un errore. Sta facendo molto bene quest’anno al Milan, poi certo voi direte che il calcio italiano è molto diverso, ma l’anno scorso al Real Madrid stava giocando molto bene. Alcuni credono che oltre all’aspetto tecnico, anche sotto l’aspetto di leadership, perdere Luka Modric è stato un grande problema per questa stagione, è stato un errore cederlo".