"Tante volte un giocatore non segna, perché se no sarebbe un giocatore che non giocherebbe nel Genoa se segnasse in tutte le occasioni che si crea, ma ci arriveremo a farlo segnare un po’ di più. Sicuramente per quello che ha prodotto la casellina del sei al numero di gol è un peccato perché le occasioni che ha prodotto le ha prodotte di farina propria, se le è create lui, come il gol con il Napoli. In tante altre circostanze va in profondità, si sbatte e poi viene fuori un’occasione da gol. Ci lavoreremo e ci lavoreremo forte: il prossimo anno andrà in doppia cifra, ne sono convinto".