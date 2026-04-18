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Genoa, De Rossi: “Il prossimo anno Colombo andrà in doppia cifra, ne sono convinto”

Lorenzo Colombo (attaccante Genoa) e Daniele De Rossi (allenatore Genoa)
Daniele De Rossi elogia Lorenzo Colombo in conferenza stampa: le parole al miele del tecnico rossoblù per l'ex Milan
Redazione PM

Nella conferenza stampa alla viglia di Pisa-Genoa, Daniele De Rossi ha fatto il punto sulle prestazioni di Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Milan (ma che a fine stagione passera al 'Grifone' a titolo definitivo) classe 2002. Il tecnico rossoblu ne ha esaltato le caratteristiche e le potenzialità. Di seguito, un estratto delle sue parole.

De Rossi: "Colombo è un valore importantissimo per questa squadra"

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"Credo sia un valore importantissimo per questa squadra perché vedo un ragazzo giovane ancora con grande voglia, con grande fame, con grande desiderio di far gol, ma anche di aiutare la squadra. Non so quante occasioni crei a partita, dovremmo andare a guardare meglio i dati, ma se penso alle partite in cui non ha fatto gol io posso stare tranquillo. È ovvio che poi dopo va buttata dentro, però lui è puntuale".

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"Tante volte un giocatore non segna, perché se no sarebbe un giocatore che non giocherebbe nel Genoa se segnasse in tutte le occasioni che si crea, ma ci arriveremo a farlo segnare un po’ di più. Sicuramente per quello che ha prodotto la casellina del sei al numero di gol è un peccato perché le occasioni che ha prodotto le ha prodotte di farina propria, se le è create lui, come il gol con il Napoli. In tante altre circostanze va in profondità, si sbatte e poi viene fuori un’occasione da gol. Ci lavoreremo e ci lavoreremo forte: il prossimo anno andrà in doppia cifra, ne sono convinto".

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