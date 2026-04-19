Il Milan ha tanti giocatori in prestito e tra questi c'è anche Yunus Musah. Il centrocampista rossonero è stato prestato all'Atalanta in estate, ma ad oggi il suo riscatto sembrerebbe essere molto lontano. Questo sia per il costo elevato (si parla di più di 20 milioni di euro necessari più un'eventuale percentuale sulla rivendita), sia perché lo statunitense ha giocato molto poco. Sia con Ivan Jurić che con Raffaele Palladino, Musah è stato una seconda, se non una terza scelta per gli allenatori della Dea.