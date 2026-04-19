Il Milan ha tanti giocatori in prestito e tra questi c'è anche Yunus Musah. Il centrocampista rossonero è stato prestato all'Atalanta in estate, ma ad oggi il suo riscatto sembrerebbe essere molto lontano. Questo sia per il costo elevato (si parla di più di 20 milioni di euro necessari più un'eventuale percentuale sulla rivendita), sia perché lo statunitense ha giocato molto poco. Sia con Ivan Jurić che con Raffaele Palladino, Musah è stato una seconda, se non una terza scelta per gli allenatori della Dea.
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Musah torna al Milan: niente riscatto dall’Atalanta, ecco il piano di Allegri per il 2026
Milan, quale futuro attende Musah?
Al momento sono infatti solo 439 minuti giocati in stagione in Serie A con la maglia dell'Atalanta. Troppo pochi e un impatto quasi nulla per pensare a un possibile riscatto. Probabile che Musah torni a Milanello a partire dal prossimo raduno. Quale futuro attende il centrocampista? Ricordiamo che durante la pre stagione, il centrocampista è stato usato molto da Allegri, che ne apprezzava le caratteristiche anche a livello tattico. Non è ovviamente da escludere una cessione, magari a titolo definitivo, ma Musah potrebbe anche restare al Milan. Nel 3-5-2 di Allegri, l'ex Valencia sarebbe utile in tre ruolo: a centrocampo sia come mediano, sia come mezzala. Da non sottovalutare le sue caratteristiche come quinto del reparto.
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