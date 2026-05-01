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CALCIOMERCATO MILAN

Lukaku di nuovo a Milano? Il clamoroso retroscena e la verità sul passaggio al Milan

Romelu Lukaku, attaccante SSC Napoli, obiettivo del Milan per il calciomercato estivo 2026
Ieri il nome di Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, è stato accostato al Milan per il calciomercato estivo. Verità o semplice suggestione?
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan è alla ricerca di un grande attaccante per la prossima sessione estiva di calciomercato e ieri è circolato il nome di Romelu Lukaku per il Diavolo 2026-2027 di Massimiliano Allegri. Il nome del centravanti belga, classe 1993, è riemerso nella lista unitamente a quelli di Alexander Sørloth, Gonçalo Ramos, Nicolas Jackson, Robert Lewandowski, Dušan Vlahović e Gabriel Jesus. Ma quanto c'è di vero?

Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, Lukaku avrebbe le caratteristiche giuste per il Milan di Allegri e per il gioco che vorrebbe proporre il tecnico livornese l'anno venturo, ma secondo quanto risulta a noi di 'PianetaMilan.it' dopo opportune verifiche con il suo entourage e con gli ambienti rossoneri, ad oggi non c'è nulla di vero alla base delle indiscrezioni. Lukaku-Milan, quindi, non sarebbe una pista al momento praticabile.

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Il condizionale è d'obbligo, però, perché sono vari i fattori che fanno pensare come Lukaku possa fare davvero al caso del Milan. Giocatore di esperienza, forte fisicamente, conosce alla grande la Serie A italiana per avervi giocato con Inter, Roma e ora Napoli. Può giocare sia nel 3-5-2 sia, ipoteticamente, nel 4-3-3. Secondo quanto ci confessa chi gli sta vicino lui vedrebbe di buon occhio un ritorno a Milano, dove ha diversi interessi e investimenti, sebbene sulla sponda 'rivale' rispetto a quella interista.

In cui, lo ricordiamo, non ha lasciato buoni ricordi. Il Milan, al momento, sta guardando altrove per il proprio attacco: come vi abbiamo detto, i nomi sono davvero tanti. Ma nel caso in cui, magari a mercato inoltrato, quello che oggi è definibile soltanto una suggestione diventasse una pista concreta, ci sarebbe da affrontare il problema stipendio. 'Tuttosport', per esempio, ha ricordato come Lukaku percepisca 8 milioni di euro netti a stagione dal Napoli. E, come sappiamo, questa cifra è fuori dai parametri economici rossoneri. Staremo a vedere.

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