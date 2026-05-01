Calciomercato Milan, ma è possibile vedere Lukaku in rossonero? Il punto

Il condizionale è d'obbligo, però, perché sono vari i fattori che fanno pensare come Lukaku possa fare davvero al caso del Milan. Giocatore di esperienza, forte fisicamente, conosce alla grande la Serie A italiana per avervi giocato con Inter, Roma e ora Napoli. Può giocare sia nel 3-5-2 sia, ipoteticamente, nel 4-3-3. Secondo quanto ci confessa chi gli sta vicino lui vedrebbe di buon occhio un ritorno a Milano, dove ha diversi interessi e investimenti, sebbene sulla sponda 'rivale' rispetto a quella interista.