Calciomercato Milan, ma è possibile vedere Lukaku in rossonero? Il punto—
Il condizionale è d'obbligo, però, perché sono vari i fattori che fanno pensare come Lukaku possa fare davvero al caso del Milan. Giocatore di esperienza, forte fisicamente, conosce alla grande la Serie A italiana per avervi giocato con Inter, Roma e ora Napoli. Può giocare sia nel 3-5-2 sia, ipoteticamente, nel 4-3-3. Secondo quanto ci confessa chi gli sta vicino lui vedrebbe di buon occhio un ritorno a Milano, dove ha diversi interessi e investimenti, sebbene sulla sponda 'rivale' rispetto a quella interista.
In cui, lo ricordiamo, non ha lasciato buoni ricordi. Il Milan, al momento, sta guardando altrove per il proprio attacco: come vi abbiamo detto, i nomi sono davvero tanti. Ma nel caso in cui, magari a mercato inoltrato, quello che oggi è definibile soltanto una suggestione diventasse una pista concreta, ci sarebbe da affrontare il problema stipendio. 'Tuttosport', per esempio, ha ricordato come Lukaku percepisca 8 milioni di euro netti a stagione dal Napoli. E, come sappiamo, questa cifra è fuori dai parametri economici rossoneri. Staremo a vedere.
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