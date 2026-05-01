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Calciomercato, Pedullà: “Gabriel Jesus al Milan è una possibilità concreta. Vi spiego perché”

Gabriel Jesus, obiettivo calciomercato Milan
Alfredo Pedullà rivela un particolare su Gabriel Jesus che spiega le voci di calciomercato degli ultimi giorni: sarà lui il nuovo numero 9 del Milan?
Redazione PM

Nelle ultime ore il nome di Gabriel Jesus è stato insistentemente accostato al Milan. Come vi abbiamo raccontato, l'attaccante brasiliano classe 1997, in scadenza con l'Arsenal nel 2027, potrebbe lasciare Londra già al termine della stagione. Il club rossonero, che sta cercando un centravanti in grado di reggere il peso dell'attacco, avrebbe avviato i primi sondaggi esplorativi con l'entourage dell'ex Manchester City.

Calciomercato Milan, le parole di Pedullà su Gabriel Jesus

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In merito ai rumors sul presunto interesse del Milan per Gabriel Jesus si è espresso anche l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà. Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, il giornalista ha rivelato alcuni retroscena sull'entourage del giocatore che potrebbero cambiare le carte in tavola. Di seguito, le sue parole.

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"L'accostamento al Milan non è una sorpresa. Vi ho raccontato del cambio di agente a gennaio, Gabriel Jesus è passato al gruppo Branchini. Lo stesso agente di Massimiliano Allegri, proprio quando il brasiliano era già stato proposto al Milan. Quindi riproponiamo una cosa che avevamo già svelato a gennaio come possibilità concreta. Dobbiamo mettere Gabriel Jesus nella lista degli attaccanti che possono essere accostati al Milan. Intanto ha un contratto non lungo, sta giocando poco, hanno preso Gyokeres, ha visibilità diversa. Dipenderà molto, chiaramente, dalle valutazioni che farà l'Arsenal, però è un attaccante forte, pronto per un'esperienza diversa che farebbe fare finalmente, dal mio punto di vista, il salto di qualità al Milan che cerca questo numero nove da una vita. Quindi attenzione, la seguiamo e presto a maggio si apparecchia la tavola".

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