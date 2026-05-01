"L'accostamento al Milan non è una sorpresa. Vi ho raccontato del cambio di agente a gennaio, Gabriel Jesus è passato al gruppo Branchini. Lo stesso agente di Massimiliano Allegri, proprio quando il brasiliano era già stato proposto al Milan. Quindi riproponiamo una cosa che avevamo già svelato a gennaio come possibilità concreta. Dobbiamo mettere Gabriel Jesus nella lista degli attaccanti che possono essere accostati al Milan. Intanto ha un contratto non lungo, sta giocando poco, hanno preso Gyokeres, ha visibilità diversa. Dipenderà molto, chiaramente, dalle valutazioni che farà l'Arsenal, però è un attaccante forte, pronto per un'esperienza diversa che farebbe fare finalmente, dal mio punto di vista, il salto di qualità al Milan che cerca questo numero nove da una vita. Quindi attenzione, la seguiamo e presto a maggio si apparecchia la tavola".