Continuano le voci sul possibile futuro del Milan che potrebbe essere alla vigilia di un'altra pesante rivoluzione. Dopo le parole di Di Marzio di poche ore fa, ci ha pensato il giornalista Di Stefano a svelare i possibili scenari a Sky Sport. Il primo scenario vedrebbe Furlani al suo posto da AD del Milan. In quel caso, pronto D'Amico da DS e un nuovo allenatore (si parla di profili alla Italiano). Il secondo scenario vedrebbe più potere a Ibrahimović: lo svedese sceglierebbe un nuovo allenatore e un nuovo DS, come ad esempio Paratici.
CALCIOMERCATO MILAN
Di Stefano lancia la bomba sul Milan: “Tre scenari per il club. Può tornare Galliani”
Di Stefano parla anche di Galliani al Milan
C'è poi un terzo scenario: Di Stefano parla di una possibile rivoluzione totale, con Cardinale che sceglierebbe un nuovo AD sostituendo Furlani. Coinvolgerebbe Adriano Galliani che andrebbe ad affiancare Scaroni, con Massimiliano Allegri confermato come allenatore. Anche in questo caso ci potrebbe essere un nuovo DS: Di Stefano cita i nomi di Tognozzi e Giovanni Rossi, ex DS del Sassuolo. In tutti gli scenari, quindi, non ci sarebbe Igli Tare, che ormai sembra destinato a salutare il Milan dopo una sola stagione da direttore sportivo dei rossoneri. Ricordiamo che il nostro Stefano Bressi aveva già parlato di Galliani-Milan e di un possibile ritorno. Scopro le sue parole sul canale 'YouTube' di Pianeta Milan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA