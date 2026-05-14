C'è poi un terzo scenario: Di Stefano parla di una possibile rivoluzione totale, con Cardinale che sceglierebbe un nuovo AD sostituendo Furlani. Coinvolgerebbe Adriano Galliani che andrebbe ad affiancare Scaroni, con Massimiliano Allegri confermato come allenatore. Anche in questo caso ci potrebbe essere un nuovo DS: Di Stefano cita i nomi di Tognozzi e Giovanni Rossi, ex DS del Sassuolo. In tutti gli scenari, quindi, non ci sarebbe Igli Tare, che ormai sembra destinato a salutare il Milan dopo una sola stagione da direttore sportivo dei rossoneri. Ricordiamo che il nostro Stefano Bressi aveva già parlato di Galliani-Milan e di un possibile ritorno. Scopro le sue parole sul canale 'YouTube' di Pianeta Milan.