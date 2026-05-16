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Milan, rivoluzione in difesa: il colpo Champions arriva dalla Premier League

Nathan Aké, qui con la maglia del Manchester City
Calciomercato Milan, per l'estate il Diavolo dovrà rinforzare anche la propria difesa e un solo colpo potrebbe non bastare per Allegri. Occhio all'opportunità Aké
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Siamo ormai a un passo dalla fine del campionato di Serie A e il Milan inizia a pianificare il calciomercato estivo. L'obiettivo della dirigenza è chiarissimo: la rosa va per forza di cose rinforzata, specialmente in vista del triplo impegno stagionale (che sia Champions League o Europa League). Servirà una rotazione di qualità in tutti i ruoli, cercando di mettere una 'pezza' ad alcuni limiti e lacune emerse in questa stagione. Specialmente in difesa serviranno colpi importanti: ultima notizia arriva dall'Inghilterra: secondo il sito CaughtOffside, il Milan sarebbe sulle tracce di Nathan Aké. L'olandese è in scadenza nel 2027 con il Manchester City. Un profilo che garantisce duttilità, visto che può giocare sia da centrale di difesa che come terzino, e che ha tanta esperienza in Premier League e in Champions League.

Aké e non solo per la difesa rossonera 

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Come detto, la difesa va rinforzata: è una delle priorità della dirigenza del Milan, questo nonostante il lavoro e la gestione di Massimiliano Allegri abbiano migliorato la solidità difensiva rispetto alla scorsa stagione (peccato per i gol incassati del Diavolo nelle ultime partite. 8 tra Udinese, Sassuolo e Atalanta). I titolari non basteranno per affrontare una stagione che sarà ricca di tante partite. La dirigenza potrebbe cercare profili che offrano garanzie da tutti i punti di vista: a livello tattico, economico e anche sotto l'aspetto degli infortuni: un aspetto che non va sottovalutato mai. Uno dei profili seguiti con molta attenzione è Mario Gila. Lo spagnolo è stato cercato dal Milan già a gennaio e ha un contratto con la Lazio in scadenza nel 2027. Questo aspetto potrebbe favorire una trattativa a cifre ragionevoli.

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Costi e perché l'olandese potrebbe essere un colpo per il Milan

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Ricordiamo che il Diavolo ha provato a chiudere per Akanji e Gomez in passato. Aké potrebbe essere un salto di qualità immediato per la difesa di Allegri. Di recente, noi di Pianeta Milan abbiamo spiegato approfonditamente perché l'olandese sarebbe adatto al Milan. Non servirebbe poi molto per convincere il Manchester City: Aké gioca poco e, vista la scadenza nel 2027, il club inglese potrebbe aprire alla cessione a un prezzo al ribasso (il sito Transfermarkt lo valuta 15 milioni di euro). 17 presenze in Premier League, di cui sole 5 dal primo minuto e 626 minuti in campo (dati Sofascore).

Dati, numeri e statistiche di Aké del Manchester City, obiettivo di mercato del Milan. Analisi di Sofascore in esclusiva per PianetaMilan.it

Dati, numeri e statistiche di Aké del Manchester City, obiettivo di mercato del Milan. Analisi di Sofascore in esclusiva per PianetaMilan.it

Con Guardiola ha trovato poco spazio, più per scelte tattiche, specialmente dopo l'arrivo a gennaio di Guéhi. L'olandese potrebbe aiutare molto le difficoltà recenti della difesa del Milan: questo perché, nonostante sia un classe 1995, è ancora dotato di grande velocità e scatto, quello che manca al reparto rossonero. Ha tanta esperienza e può giocare ovunque: da centrale in una difesa a quattro, braccetto a tre e anche da terzino. Potrebbe essere un'alternativa importante a Matteo Gabbia: il Milan non ha avuto un vero e proprio cambio per il suo centrale in questa stagione.

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