Siamo ormai a un passo dalla fine del campionato di Serie A e il Milan inizia a pianificare il calciomercato estivo. L'obiettivo della dirigenza è chiarissimo: la rosa va per forza di cose rinforzata, specialmente in vista del triplo impegno stagionale (che sia Champions League o Europa League). Servirà una rotazione di qualità in tutti i ruoli, cercando di mettere una 'pezza' ad alcuni limiti e lacune emerse in questa stagione. Specialmente in difesa serviranno colpi importanti: ultima notizia arriva dall'Inghilterra: secondo il sito CaughtOffside, il Milan sarebbe sulle tracce di Nathan Aké. L'olandese è in scadenza nel 2027 con il Manchester City. Un profilo che garantisce duttilità, visto che può giocare sia da centrale di difesa che come terzino, e che ha tanta esperienza in Premier League e in Champions League.