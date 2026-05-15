Si prospetta un'estate di vera rivoluzione in Casa Milan. Se nel 2022 i rossoneri vendettero Tonali e, nella scorsa stagione a salutare furono Theo Hernandez, Tijjani Reijnders, uno dei migliori giocatori del Milan e in Serie A, e Malick Thiaw, quest'anno chi sarà sacrificato? Se il diavolo non centrerà la qualificazione in Champions League, dovrà essere fatta una grande cessione, ma chi potrebbe salutare i colori rossoneri? Ecco i cinque possibili nomi (secondo la Gazzetta dello sport).