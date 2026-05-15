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Milan, Allegri ai saluti? Ecco i possibili nomi dei sostituti

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Con una qualificazione in Champions League in forte bilico, Allegri rischia di salutare il Milan: ecco i nomi dei sostituti
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il finale di stagione del Milan è avvolto da una fittissima nebbia che, ovviamente, non permette di prevedere quello che potrebbe essere il suo futuro. Con una qualificazione in Champions ancora da conquistare, il diavolo sta affrontando un periodo davvero complesso. Quello che filtra, però, è che si va verso una possibile rivoluzione in estate, l'ennesima.

Milan, via Allegri?

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Non solo Massimiliano Allegri, l'intera dirigenza è stata messa in discussine da Gerry Cardinale, proprietario rossonero. Per Allegri, però, la storia sembrerebbe diversa: se l'allenatore livornese dovesse centrare la qualificazione, il suo futuro potrebbe essere ancora al Milan, anche se il tutto può rivelarsi non sufficiente.

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Il tema legato all'allenatore è molto ma molto delicato. Secondo quanto riferito a Claudio Raimondi, giornalista ed inviato di Sportmediaset per il Milan, in caso di qualificazione in Champions, le probabilità di permanenza di Allegri si potrebbero alzare tranquillamente, soprattutto perchè scatterebbe il rinnovo automatico per un'altro anno e l'esonero non sarebbe una delle scelte migliori visto l'alto ingaggio (5 milioni netti a stagione).

Se invece l'allenatore livornese non dovesse centrare la qualificazione, Gerry Cardinale ha già pensato ad alcuni papabili nomi che andrebbero a prendere il suo posto. Tra i presenti possiamo notare il giovane Francesco Farioli, 37enne e vincitore con il Porto, il solito Vincenzo Italiano, poi Xavi e Xabi Alonso.

 

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