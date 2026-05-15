Il tema legato all'allenatore è molto ma molto delicato. Secondo quanto riferito a Claudio Raimondi, giornalista ed inviato di Sportmediaset per il Milan, in caso di qualificazione in Champions, le probabilità di permanenza di Allegri si potrebbero alzare tranquillamente, soprattutto perchè scatterebbe il rinnovo automatico per un'altro anno e l'esonero non sarebbe una delle scelte migliori visto l'alto ingaggio (5 milioni netti a stagione).
Se invece l'allenatore livornese non dovesse centrare la qualificazione, Gerry Cardinale ha già pensato ad alcuni papabili nomi che andrebbero a prendere il suo posto. Tra i presenti possiamo notare il giovane Francesco Farioli, 37enne e vincitore con il Porto, il solito Vincenzo Italiano, poi Xavi e Xabi Alonso.
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