Milan, la dura verità smentisce Cardinale: ha sempre vinto? I fatti dicono altro. Ora servono mosse vere
Milan, i numeri della stagione di Nkunku—
Arrivato in estate dal Chelsea per 37 milioni di euro, il rendimento di Nkunku è stato al di sotto delle aspettative, con qualche prova di buon livello alternata a diverse prestazioni poco brillanti. Nel suo primo anno al Milan ha collezionato 7 gol e 3 assist in 33 partite, per un totale di 1391 minuti in campo. Numeri discreti, ma lontani dalle 70 reti e 56 assist in 172 presenze tra il 2019 e il 2023 con la maglia del Lipsia. Il dato meno rassicurante della sua stagione riguarda i dribbling: appena 8 riusciti su 24 tentati, per una percentuale di successo del 33%. E pensare che in Bundesliga la stesa percentuale era del 58%.
Verso una maglia da titolare contro il Genoa—
In vista della sfida decisiva contro il Genoa a 'Marassi', l'attaccante francese avanza la propria candidatura per una maglia dal primo minuto insieme a Fullkrug. Si tratterebbe di una coppia quasi inedita, schierata dall'inizio solo nella sconfitta di Napoli. L'idea di Massimiliano Allegri è quella di inserire un attaccante più mobile al fianco di un centravanti strutturato come il tedesco. Il ballottaggio con Pulisic resta aperto, ma il recente problema muscolare dello statunitense lancia Nkunku verso una chance nell'undici titolare. Nonostante ciò, il suo futuro resta in bilico: non basta una statistica o qualche buona prestazione per cambiare il corso di una stagione nel complesso con più bassi che alti.
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