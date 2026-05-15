A due giornate dal termine del campionato, Massimiliano Allegri cerca ancora la formula definitiva per un attacco che fatica a trovare continuità. Il digiuno realizzativo colpisce quasi tutti gli interpreti: Rafael Leao è fermo da inizio marzo, Niclas Fullkrug da gennaio, mentre Christian Pulisic non ha ancora segnato nel 2026. Santiago Gimenez, invece, rischia addirittura di chiudere la stagione a zero reti. In questo scenario, la prestazione di Christopher Nkunku contro l'Atalanta ha riacceso i riflettori sull’attaccante francese classe 1997, che prima si è procurato un rigore e successivamente lo ha trasformato, oltre ad aver colpito una traversa.

L’efficacia realizzativa con Nkunku in campo dal primo minuto

Analizzando i dati stagionali emerge un paradosso: nonostante un'annata discontinua, Nkunku è il giocatore che garantisce la maggiore efficacia offensiva alla coppia d’attacco. Nelle 13 partite disputate da titolare in Serie A, i due terminali offensivi (lui e il suo compagno di reparto) hanno realizzato 10 reti complessive. Nello specifico, si contano 4 gol in 8 gare con Leao, 3 in 2 giornate con Pulisic e 3 nei match contro Bologna e Pisa in coppia con Loftus-Cheek. La media realizzativa della coppia d'attacco quando Nkunku è titolare è di 0,77 gol a partita. Il dato supera notevolmente i numeri di Pulisic (0,5), Gimenez (0,55) e Leao (0,42). Queste statistiche potrebbero in parte dipendere dalla casualità, ma possono anche essere un indicatore della capacità dell'ex Chelsea di relazionarsi con i compagni di reparto