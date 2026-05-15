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Milan, paradosso Nkunku: stagione opaca, ma i numeri lo premiano. La statistica che sorprende

Cristopher Nkunku, attaccante Milan
Verso Genoa-Milan, nonostante le difficoltà individuali, i numeri premiano Nkunku: la statistica che può cambiare la percezione della sua stagione
Redazione PM

A due giornate dal termine del campionato, Massimiliano Allegri cerca ancora la formula definitiva per un attacco che fatica a trovare continuità. Il digiuno realizzativo colpisce quasi tutti gli interpreti: Rafael Leao è fermo da inizio marzo, Niclas Fullkrug da gennaio, mentre Christian Pulisic non ha ancora segnato nel 2026. Santiago Gimenez, invece, rischia addirittura di chiudere la stagione a zero reti. In questo scenario, la prestazione di Christopher Nkunku contro l'Atalanta ha riacceso i riflettori sull’attaccante francese classe 1997, che prima si è procurato un rigore e successivamente lo ha trasformato, oltre ad aver colpito una traversa.

L’efficacia realizzativa con Nkunku in campo dal primo minuto

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Analizzando i dati stagionali emerge un paradosso: nonostante un'annata discontinua, Nkunku è il giocatore che garantisce la maggiore efficacia offensiva alla coppia d’attacco. Nelle 13 partite disputate da titolare in Serie A, i due terminali offensivi (lui e il suo compagno di reparto) hanno realizzato 10 reti complessive. Nello specifico, si contano 4 gol in 8 gare con Leao, 3 in 2 giornate con Pulisic e 3 nei match contro Bologna e Pisa in coppia con Loftus-Cheek. La media realizzativa della coppia d'attacco quando Nkunku è titolare è di 0,77 gol a partita. Il dato supera notevolmente i numeri di Pulisic (0,5), Gimenez (0,55) e Leao (0,42). Queste statistiche potrebbero in parte dipendere dalla casualità, ma possono anche essere un indicatore della capacità dell'ex Chelsea di relazionarsi con i compagni di reparto

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Milan, i numeri della stagione di Nkunku

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Arrivato in estate dal Chelsea per 37 milioni di euro, il rendimento di Nkunku è stato al di sotto delle aspettative, con qualche prova di buon livello alternata a diverse prestazioni poco brillanti.  Nel suo primo anno al Milan ha collezionato 7 gol e 3 assist in 33 partite, per un totale di 1391 minuti in campo. Numeri discreti, ma lontani dalle 70 reti e 56 assist in 172 presenze tra il 2019 e il 2023 con la maglia del Lipsia. Il dato meno rassicurante della sua stagione riguarda i dribbling: appena 8 riusciti su 24 tentati, per una percentuale di successo del 33%. E pensare che in Bundesliga la stesa percentuale era del 58%.

Verso una maglia da titolare contro il Genoa

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In vista della sfida decisiva contro il Genoa a 'Marassi', l'attaccante francese avanza la propria candidatura per una maglia dal primo minuto insieme a Fullkrug. Si tratterebbe di una coppia quasi inedita, schierata dall'inizio solo nella sconfitta di Napoli. L'idea di Massimiliano Allegri è quella di inserire un attaccante più mobile al fianco di un centravanti strutturato come il tedesco. Il ballottaggio con Pulisic resta aperto, ma il recente problema muscolare dello statunitense lancia Nkunku verso una chance nell'undici titolare. Nonostante ciò, il suo futuro resta in bilico: non basta una statistica o qualche buona prestazione per cambiare il corso di una stagione nel complesso con più bassi che alti.

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